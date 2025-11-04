България

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

Инцидентът е станал около 7.00 часа на моста на 4-и километър

4 ноември 2025, 08:44
Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София
Източник: БТА/Архив

К атастрофа на "Цариградско шосе" блокира трафика от центъра на София към "Младост" във вторник сутрин. Инцидентът е станал около 7.00 часа на моста на 4-и километър, в посока изхода на града към магистрала "Тракия".

Кола се ударила в бетоновата преграда на моста, блокирайки изцяло бус лентата.

Движението е натоварено. 

През изминалото денонощие в страната са станали 20 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 30 са ранени, по данни на МВР. В София са регистрирани 23 леки пътнотранспортни произшествия и три тежки, при които са ранени четирима души.

От началото на годината в страната са станали 5693 катастрофи с 380 загинали и 7090 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите 373 през същия период на 2024 г. се отчитат с седем повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Източник: БГНЕС, БТА/Константин Костов    
