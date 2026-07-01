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От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода

Токът за домакинствата поскъпва средно с 2,99%, а топлинната енергия — с 4,58%

Маргарита Костадинова

1 юли 2026, 10:48
От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода
Източник: iStock

О т 1 юли 2026 г. влизат в сила новите цени на електроенергията, парното и топлата вода за битовите потребители. Новият ценови период е едногодишен и обхваща времето от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г., освен ако извънредни обстоятелства не наложат по-ранно преразглеждане.

Според разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране токът за домакинствата поскъпва средно с 2,99%, а топлинната енергия — средно с 4,58%. За потребителите това означава, че увеличението няма да е еднакво за всички, защото зависи от доставчика на електроенергия и от конкретното топлофикационно дружество.

  • Колко поскъпва токът

При електроенергията увеличението е различно за отделните крайни снабдители.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ поскъпването е с 3,11%. За абонатите на „ЕВН България Електроснабдяване“ увеличението е 3,24%, а за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ — 2,38%.

Най-голямо увеличение е предвидено за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ — 5,80%.

Среднопретеглено за страната общите цени на електрическата енергия за битовите крайни клиенти се увеличават с 2,99%. В тези цени са включени както цената на електроенергията, така и мрежовите услуги.

  • Колко поскъпват парното и топлата вода

При топлинната енергия средното увеличение е 4,58%. И тук обаче процентът е различен според дружеството и населеното място.

Най-голям ръст е предвиден за „Топлофикация Плевен“ — 5,54%. Следват „Топлофикация София“ с 5,50%, „Веолия Енерджи Варна“ с 5,19% и „Топлофикация Сливен“ с 5,18%.

За абонатите на „Топлофикация София“ цената се повишава от 69,48 евро/MWh на 73,30 евро/MWh.

По-ниски са увеличенията при част от останалите дружества. За „Топлофикация Бургас“ ръстът е 3,66%, за „Топлофикация Враца“ — 3,59%, а за „Юлико-Евротрейд“ — 3,39%.

  • Защо има увеличение

От КЕВР обясняват, че при определянето на цените е приложен рестриктивен подход при признаването на разходите на дружествата. Целта е да се ограничи натискът върху сметките на домакинствата, без това да създава риск за качеството на услугите.

Нова наредба за парното от 1 май

По данни на регулатора поисканите от топлофикационните дружества увеличения са били значително по-високи. Средно те са настоявали за ръст от над 30%, но предложеното и заложено увеличение е сведено до 4,58%.

При електроенергията КЕВР посочва, че България остава сред страните с най-ниски цени на тока за битовите потребители в Европа.

  • Какво означава това за домакинствата

Реалният ефект върху месечната сметка ще зависи от потреблението. При ток с по-ниско потребление увеличението може да се измерва в няколко евро на месец, докато при домакинства с електрическо отопление или по-висока консумация ефектът ще бъде по-осезаем.

При парното и топлата вода разликата също ще зависи от града, от сградата, от потреблението и от начина на разпределение на топлинната енергия.

Новите цени влизат в сила в деня, в който се увеличават и пенсиите — от 1 юли те се осъвременяват със 7,8%. Така началото на месеца носи едновременно по-високи доходи за част от домакинствата и по-високи цени на основни битови услуги.

Редактор: Маргарита Костадинова
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