България

Румен Радев: Военните самолети на САЩ напуснаха летището в София в срок

Правителството потвърди поетапното им напускане след решение за удължен престой

Обновена преди 53 минути / 1 юли 2026, 10:28
Румен Радев: Военните самолети на САЩ напуснаха летището в София в срок
Източник: БТА

К акто обещахме, военните самолети цистерни напуснаха летището в София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. 

До момента четири американски самолета са излетели от Летище „Васил Левски“ в София, до понеделник поетапно ще отлетят всички, съобщиха за БТА от Министерството на отбраната в събота.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни т.г. на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

В края на февруари служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза на изслушване в парламента, че на 25 февруари на Летище „Васил Левски“  са разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker – бел. ред.), като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 самолета.   

Американските военни самолети започнаха да напускат София

Радев заяви още, че от днес в Министерския съвет (МС) има денонощен горещ телефон и мейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на Министерския съвет.

Ще предложим съществени законови промени, позволяващи включването на частния капитал, което ще доведе до драстично намаляване на корупцията и държавата ще може да концентрира ресурсите в образование, наука, здравеопазване, сигурност, спорт и др., каза още министър- председателят. Докато това се случи, очаквам от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища, спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, допълни Радев.

Източник: БТА, София Господинова    
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