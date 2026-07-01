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Сълзи и драма в Лондон: Серина Уилямс отпадна емоционално от Уимбълдън 2026

Дългоочакваното завръщане на 44-годишната Серина Уилямс на Уимбълдън приключи още в първия кръг след епична трисетова битка срещу младата австралийка Мая Джойнт. На трибуните съпругът ѝ Алексис Оханян и двете им дъщери едва сдържаха сълзите си

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 10:02
Сълзи и драма в Лондон: Серина Уилямс отпадна емоционално от Уимбълдън 2026
Източник: Getty Images

Д ългоочакваното и силно емоционално завръщане на великата Серина Уилямс на Уимбълдън завърши с разочарование. Тенис легендата се сбогува със сълзи на очи с Централния корт в Лондон след тежка и изтощителна загуба още в първия кръг на турнира, пише HELLO!

44-годишната американка, която е седемкратна шампионка на Уимбълдън, се завърна в надпреварата на сингъл след 4-годишно отсъствие, приемайки специална покана („уайлд кард“) от организаторите. Пътят ѝ в турнира за 2026 г. обаче беше пресечен след епичен сблъсък на поколенията срещу 20-годишната изгряваща австралийска звезда Мая Джойнт. Двете тенисистки бяха разделени от цели 24 години разлика във възрастта. Въпреки че Серина върна времето назад и демонстрира лъвско сърце, тя беше победена с 6-3, 6-7 (8), 6-3.

  • Подкрепа от най-милото в ложата

През целия двубой съпругът на Серина – съоснователят на Reddit Алексис Оханян, и двете им дъщери Олимпия и Адира наблюдаваха и изживяваха всеки напрегнат момент от ложата за играчи. Алексис едва сдържаше емоциите си, размахвайки юмруци при всяка спечелена точка от съпругата му.

В прегръдките си той държеше най-малката им дъщеря – 2-годишната Адира, която правеше изключително рядка поява на турнира. Организаторите на Уимбълдън направиха специално изключение от строгите си възрастови ограничения за децата на официалните кортове, за да позволят на малката Адира да гледа майка си. До нея беше и 8-годишната ѝ сестра Олимпия, която остана прикована към случващото се на тревата през всичките два часа и половина, макар камерите на няколко пъти да я уловиха как се бори с прозявките.

В ъгъла на Серина беше и нейната сестра Винъс Уилямс, придружена от партньора си – италианския актьор Андреа Прети. Цялото семейство стана на крака и гордо аплодира американската легенда, която напусна корта под бурните овации на публиката.

  • Класическа елегантност вместо модно шоу

Въпреки че мнозина очакваха от Серина драматичен и екстравагантен моден дебют – подобно на нейната колежка Наоми Осака, тенис иконата заложи на класическа и изчистена елегантност. Тя стъпи на Централния корт с бял ансамбъл на Nike, съчетан с мрежесто яке, къс топ и спортна пола, а в ушите ѝ блестяха нежни розови слушалки.

Сълзи за Серина Уилямс на Уимбълдън
16 снимки
Серина Уилямс
Серина Уилямс
Серина Уилямс
Серина Уилямс

След като загуби първия сет, 23-кратната шампионка от Големия шлем вдигна оборотите, осъществи два пробива и измъкна инфарктен тайбрек във втората част, напомняйки на целия свят защо е една от най-великите в историята на този спорт. В решителния трети сет обаче младостта и свежестта на Мая Джойнт си казаха думата.

  • Приказката в Лондон продължава

Макар участието на Серина на сингъл да приключи, нейното пътешествие на Уимбълдън 2026 далеч не е свършило. Тя тепърва ще излезе на кортовете в турнира на двойки, където ще си партнира със сестра си Винъс. Легендарният тандем ще се опита да атакува титлата и да добави още един трофей към шестте си съвместни отличия от Уимбълдън.

Редактор: Стела Христова
Серина Уилямс Уимбълдън Тенис Завръщане Мая Джойнт Алексис Оханян Винъс Уилямс Семейна подкрепа
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