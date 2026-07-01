Сълзи и драма в Лондон: Серина Уилямс отпадна емоционално от Уимбълдън 2026

Д ългоочакваното и силно емоционално завръщане на великата Серина Уилямс на Уимбълдън завърши с разочарование. Тенис легендата се сбогува със сълзи на очи с Централния корт в Лондон след тежка и изтощителна загуба още в първия кръг на турнира, пише HELLO!

44-годишната американка, която е седемкратна шампионка на Уимбълдън, се завърна в надпреварата на сингъл след 4-годишно отсъствие, приемайки специална покана („уайлд кард“) от организаторите. Пътят ѝ в турнира за 2026 г. обаче беше пресечен след епичен сблъсък на поколенията срещу 20-годишната изгряваща австралийска звезда Мая Джойнт. Двете тенисистки бяха разделени от цели 24 години разлика във възрастта. Въпреки че Серина върна времето назад и демонстрира лъвско сърце, тя беше победена с 6-3, 6-7 (8), 6-3.

Serena Williams' Wimbledon dream dashed by Maya Joint in first singles match in four years https://t.co/q8irPQsTqg pic.twitter.com/5f91vvjt2t — New York Post (@nypost) June 30, 2026

Подкрепа от най-милото в ложата

През целия двубой съпругът на Серина – съоснователят на Reddit Алексис Оханян, и двете им дъщери Олимпия и Адира наблюдаваха и изживяваха всеки напрегнат момент от ложата за играчи. Алексис едва сдържаше емоциите си, размахвайки юмруци при всяка спечелена точка от съпругата му.

В прегръдките си той държеше най-малката им дъщеря – 2-годишната Адира, която правеше изключително рядка поява на турнира. Организаторите на Уимбълдън направиха специално изключение от строгите си възрастови ограничения за децата на официалните кортове, за да позволят на малката Адира да гледа майка си. До нея беше и 8-годишната ѝ сестра Олимпия, която остана прикована към случващото се на тревата през всичките два часа и половина, макар камерите на няколко пъти да я уловиха как се бори с прозявките.

В ъгъла на Серина беше и нейната сестра Винъс Уилямс, придружена от партньора си – италианския актьор Андреа Прети. Цялото семейство стана на крака и гордо аплодира американската легенда, която напусна корта под бурните овации на публиката.

Serena Williams made an emotional return to Wimbledon. 🎾 🔗 https://t.co/ogwNoQI7Vp pic.twitter.com/AYtPtzBtXr — Daily Mail (@DailyMail) June 30, 2026

Класическа елегантност вместо модно шоу

Въпреки че мнозина очакваха от Серина драматичен и екстравагантен моден дебют – подобно на нейната колежка Наоми Осака, тенис иконата заложи на класическа и изчистена елегантност. Тя стъпи на Централния корт с бял ансамбъл на Nike, съчетан с мрежесто яке, къс топ и спортна пола, а в ушите ѝ блестяха нежни розови слушалки.

След като загуби първия сет, 23-кратната шампионка от Големия шлем вдигна оборотите, осъществи два пробива и измъкна инфарктен тайбрек във втората част, напомняйки на целия свят защо е една от най-великите в историята на този спорт. В решителния трети сет обаче младостта и свежестта на Мая Джойнт си казаха думата.

Serena Williams' adoring children watch their mum bow out of Wimbledon Singles as her Centre Court comeback ends in Round 1 defeat: Family, friends and fans cheer 44-year-old's amazing return - after she used fat jabs to get match-ready https://t.co/GHoLsqzUzW — Daily Mail (@DailyMail) July 1, 2026

Приказката в Лондон продължава

Макар участието на Серина на сингъл да приключи, нейното пътешествие на Уимбълдън 2026 далеч не е свършило. Тя тепърва ще излезе на кортовете в турнира на двойки, където ще си партнира със сестра си Винъс. Легендарният тандем ще се опита да атакува титлата и да добави още един трофей към шестте си съвместни отличия от Уимбълдън.