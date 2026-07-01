Технологии

Испанската марка EBRO дебютира у нас пред погледа на Румен Радев

България е първата страна извън Иберийския полуостров, на която марката стъпва с цялата си налична моделна гама

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

1 юли 2026, 10:42
Испанската марка EBRO дебютира у нас пред погледа на Румен Радев
Източник: CarMarket.bg

Н а пищна церемония в столичната резиденция „Лозенец“ се състоя дебютът на испанската марка EBRO, зад която стои огромният финансов потенциал на китайския конгломерат Chery. Марката е създадена в Испания в средата на 50-те години, но през 80-те фалира. Заводът й край Барселона се използва последно от Nissan, а през 2023 г. се създава съвместно дружество с Chery, което вече започва да бере плодове.

У нас възродената с китайски средства марка ще бъде представена от Cario Group, компания с над 30-годишен опит на българския пазар, като в портфолиото й влизат автокъщи, сервизи, дистрибуция на оригинални части, услуги за боядисване и поправка при инциденти и автомобилна логистика. Марката вече е дилър на други две китайски марки – Geely и Lynk & Co.

Източник: CarMarket.bg

Плановете са EBRO да се появи в 7 града в България, където Cario Group има съществуващи обекти. Това значи, че освен в София, EBRO ще се продава още в Хасково, Варна, Русе, Сливен, Пловдив, Бургас.

Ценното на марката е европейската й история и заводът Zona Franca, в който работят 2000 души. Близостта до пристанището на Барселона означава лесна логистика за асемблиране на четирите (за момента) модела, като сърцето на гамата е базирано на Chery Tiaggo 7 и Tiaggo 8. Рембрандираните европейски модели носят обозначенията s700 и s800.

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Снощи EBRO представи цялата си гама, към която, освен споменатите два, допълват базовият s400 и флагманът s900. Електромобил за момента няма, като четирите модела разчитат на бензиново, хибридно и плъг-ин хибридно задвижване. Върховният модел, s900, е и 7-местен, което е магнит за фирмените клиенти. С батерия почти 40 kWh, 1,5-литров двигател с вътрешно горене и цели три електромоторът, автомобилът предлага системна мощност 428 к.с. и 580 Нм. Пробегът в изцяло електрически режим е до 140 км.

Източник: CarMarket.bg

На пазара марката дебютира със сериозни отстъпки, като в случая на s900 PHEV тя е 3000 евро, което прави стартовата цена на модела 56 990 евро с ДДС, а вече установихме, че същият може да ползва и данъчно облекчение от 20%.

Отстъпките са дори по-високи за другите модели. S400 дебютира с цена около 28 000 евро. Самозареждащият се хибрид s700 се радва на до 3850 евро промоционална отстъпка, след която стартовата му цена е 33 690 евро. Автомобилът е със системна мощност 224 к.с. и 295 Нм, отиващи към предните колела.

При s800 отстъпката достига 4650 евро, като стартовата цена е 38 990 евро. Автомобилът е с чисто бензиново задвижване, 147 к.с. от 1,6-литров двигател и 275 Нм, трансмисията е 7-степенна с двоен съединител.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
EBRO китайски автомобили Cario Group
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