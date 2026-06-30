В Литва избраха нов министър-председател

Л итовският парламент избра лидера на Социалдемократическата партия Миндаугас Синкевичус за нов министър-председател с мнозинство от 80 гласа "за" срещу 2 "против" и 28 "въздържал се", предаде ДПА.

Миналата седмица президентът Гитанас Науседа номинира 42-годишния Синкевичус за нов министър-председател, който да стане приемник на Инга Ругиниене, която също е представителка на Социалдемократическата партия, в рамките на преформатиране на управляващата коалиция.

След официалното назначение от страна на Науседа Синкевичус ще трябва да представи кабинета си и програмата си за допълнително гласуване в парламента.

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Синкевичус за кратко е заемал поста министър на икономиката от 2016 г. до 2017 г., а освен това е бил кмет на община Йонава в Централна Литва. През 2024 г. той беше признат за виновен за присвояване на общински средства и временно бе отстранен от кметския пост, но през март 2025 г. Върховният съд на Литва окончателно го оправда по всички обвинения.

В обръщението си към парламента новият премиер обеща стабилност и отговорно управление.

"Литва преживява трудни времена", заяви той, имайки предвид руската инвазия в Украйна, която литовските лидери разглеждат като пряка заплаха за собствената си страна.

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Литва, която е държава член на Европейския съюз и НАТО, граничи с руския ексклав Калининград и с руския съюзник Беларус.

В средата на месеца Социалдемократическата партия смени коалиционните си партньори и прекрати сътрудничеството си с националпопулистката партия "Зората на Неман". Новата многопартийна коалиция разполага с 75 места в 141-местния литовския Сейм, посочва ДПА.