Асен Василев с критики към бюджета: В бюджета има неясни разходи за около 1,7 млрд. евро

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В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани, а дефицитът може да бъде свит чрез премахване на неясни буфери. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в ефира на NOVA .

Според него месец е напълно достатъчен за изготвянето на „адекватен бюджет“. Той посочи, че само в девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро. „Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните“, заяви той. По думите му в централния бюджет има и още 1,5 млрд. евро, които могат да бъдат разпределяни с постановления на Министерския съвет, без предварително да е ясно за какво ще се използват.

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Основната критика на бившия финансов министър беше насочена към капиталовата програма. Той твърди, че са заложени 9,3 млрд. евро инвестиции, но в приложение към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 млрд. евро. “Единственото възможно обяснение е създаването на голям буфер при евентуално забавяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това не е легитимен аргумент“, категоричен е Василев.

“Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали“, коментира той. Единственото министерство, което според него е разписало изцяло капиталовите си разходи по конкретни проекти, е Министерството на младежта и спорта.

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По темата за пенсиите Асен Василев отхвърли твърденията, че системата става все по-зависима от държавния бюджет. Той посочи, че делът на пенсиите, покриван от осигурителни вноски, расте и вече достига около 55%, докато преди 15 години е бил 42%.

Лидерът на “Продължаваме Промяната” коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че ако Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си, партията му ще го подкрепи, но окончателното решение ще бъде обявено, когато разговорите приключат.