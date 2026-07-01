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NOVA и АУБ и тази година ще подкрепят професионалисти с идеи за положителна промяна с две стипендии

Кандидатстването за NOVA EMBA Scholarship започва от 17 август с нов формат

1 юли 2026, 11:03
NOVA и АУБ и тази година ще подкрепят професионалисти с идеи за положителна промяна с две стипендии
Източник: NOVA

З а четвърти пореден път NOVA и Executive MBA програмата на Американския университет в България (АУБ) продължават съвместната си инициатива NOVA EMBA Scholarship. Тазгодишното издание на конкурса ще предложи нов формат за кандидатстване. Желаещите да спечелят една от двете стипендии, покриващи 50% от таксата за обучение в програмата, провеждаща се в София, могат да представят инициативи в две основни тематични направления:

  • Социални и културни инициативи
  • Екологична устойчивост и зелен бизнес

Между 17 август и 16 октомври 2026 година кандидатите трябва да представят кратка концепция за своята инициатива, която описва проблема, предложеното решение, валидиране на идеята и очакваното въздействие. Към нея се прилагат мотивационно писмо, портфолио, препоръка и актуална автобиография. Предварителният прием в Executive MBA програмата на АУБ не е задължително условие за кандидатстване. За да бъде предоставена стипендията на одобрените участници, те трябва да преминат успешно приемния процес, отговаряйки на всички академични и професионални изисквания.

„Партньорството ни с Американския университет в България показва как медиите, бизнесът и образованието могат да обединят усилия в подкрепа на хора с идеи и смелост да променят средата около себе си. С новия формат на инициативата отваряме вратата към още по-широк кръг от мотивирани професионалисти и им даваме възможност да направят важната следваща стъпка към реализацията на своите решения“, каза главният изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп Красимира Хаджийска.

NOVA EMBA Scholarship е насочена към мотивирани професионалисти, които познават отблизо проблема, върху който искат да работят, демонстрирали са инициативност и са готови да поемат дългосрочен ангажимент към развитието на своя проект.

„В АУБ вярваме, че образованието трябва да подготви лидерите не само за професионален успех, но и за справяне с реални социални и екологични предизвикателства с интелигентност, креативност и целеустременост. Чрез стипендията NOVA EMBA искаме да подкрепим професионалисти, които са готови да превърнат амбициозни идеи в устойчиви решения с измеримо въздействие”, каза президентът на АУБ, д-р Джей Ди Минингер.

Повече информация за условията, сроковете и начина на кандидатстване е публикувана на страницата на NOVA EMBA Scholarship.

Източник: NOVA    
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