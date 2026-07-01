Модна икона: Роклята на принцеса Кейт от Уимбълдън, която е хит и през 2026 година

У имбълдън 2026 току-що започна и атмосферата в Лондон е по-вълнуваща от всякога! Има нещо наистина специално в това типично британско спортно събитие – слънцето, традиционните ягоди със сметана и, разбира се, тенисът от световна класа.

Освен на играта обаче, ние не се срамуваме да признаем, че сме огромни почитатели и на модата по трибуните. Винаги е истинско удоволствие да видим какво избират да облекат знаменитостите и членовете на кралското семейство – особено великолепната принцеса на Уелс, която притежава безупречен усет за стил и винаги изглежда перфектно в ложата.

Все още не е официално потвърдено дали съпругата на принц Уилям ще присъства на Уимбълдън тази година, но вероятността е голяма, тъй като тя е официален патрон на турнира. Докато чакаме да разберем дали Кейт ще направи грандиозна поява на Централния корт, решихме да се потопим в нейния моден архив. Оказа се, че една от най-запомнящите се ѝ визии лесно би могла да бъде облечена и днес, през 2026 г.

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Незабравимото зелено от 2021 година

През 2021 г. майката на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи се присъедини към съпруга си, за да изгледа на живо финала на женския сингъл. Заемайки своето място в кралската ложа на Централния корт, тя прикова погледите със зашеметяваща изумруденозелена рокля на марката Emilia Wickstead.

Тоалетът се отличаваше с класическа вталена кройка и елегантна А-образна пола, които никога няма да излязат от мода. Това е и причината, поради която Кейт лесно би могла да рециклира тази рокля за тазгодишното първенство. Тогавашната херцогиня на Кеймбридж беше допълнила визията си със синя копринена маска за лице с флорални мотиви – ясен знак за ограниченията по време на пандемията от COVID-19. Акцентите в тоалета бяха бяла чанта „Amberley“ на една от любимите ѝ британски марки Mulberry и безупречни бели токчета на висок ток от Jimmy Choo.

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Кралицата на Уимбълдън

Принцесата на Уелс стана патрон на Общоанглийския клуб по тенис и крокет (AELTC) през 2016 г., но любовта ѝ към този спорт датира много преди тя да стане член на кралското семейство.

През 2018 г., по време на посещение в начално училище в Южен Лондон, Кейт сподели пред младите таланти колко важен е спортът за нея, като с усмивка отбеляза:

„Обичам тениса, мисля, че е страхотен спорт. Бях много атлетична, когато бях малка, но сега, когато имам три малки деца, вече не ми остава толкова време да бъда спортна! Но продължавайте в същия дух, страхотно е да бъдете активни.“

Дали ще видим принцеса Кейт на Уимбълдън 2026 и дали ще заложи на изцяло нов тоалет или на вечна класика от гардероба си – предстои да разберем в следващите дни на турнира.