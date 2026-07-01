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Край на телефонните номера: WhatsApp с дългоочаквана промяна за потребителите

WhatsApp въвежда потребителски имена, с които ще чатим, без да разкриваме телефонния си номер. Опцията се въвежда поетапно, а целта е по-добра защита на личните данни в големите групи

1 юли 2026, 10:07
Край на телефонните номера: WhatsApp с дългоочаквана промяна за потребителите
Източник: БТА

WhatsApp стартира дългоочаквана промяна, която ще позволи на потребителите да чатят помежду си, без да разкриват телефонния си номер. Вместо това хората ще могат да се свързват чрез уникални потребителски имена (usernames). Новата функция ще се разпространява поетапно през следващите няколко месеца сред всички 3 милиарда притежатели на акаунти в платформата, съобщава BBC.

Още от тази седмица потребителите могат да започнат да резервират своите имена през приложението, въпреки че това няма да бъде задължително. От компанията собственик Meta поясниха, че всеки ще може да изтрие или промени потребителското си име по всяко време.

Как ще работят потребителските имена?

След пълното активиране на функцията, за да започнете чат с нов човек, ще бъде достатъчно просто да си размените потребителските имена. Опциите за докладване и блокиране на нежелани съобщения остават в сила.

Основни правила и ограничения:

  • Имената ще бъдат с дължина до 35 знака.
  • Потребителските имена на световни лидери, високопоставени чиновници и знаменитости ще бъдат блокирани за масовия потребител, за да се избегнат злоупотреби. Така че е малко вероятно платформата да се наводни от профили с името „Доналд Тръмп“, например.
  • Задължително е запазването на име да стане през мобилното приложение – функцията не е достъпна през WhatsApp Web или настолната версия за компютър.

„Чуваме от нашите потребители, че те невинаги искат да споделят личния си телефонен номер, за да поддържат контакт, особено в големи групови чатове. Тази функция ще даде на хората контрол над това как точно да се представят в приложението“, споделя Алис Нютън-Рекс, ръководител продукция в WhatsApp. 

Синхронизация в екосистемата на Meta

За създателите на съдържание, бизнесите и организациите ще има опция автоматично да заявят потребителското име, което вече използват в Instagram или Facebook, с цел последователност.

Всеки друг, който иска да уеднакви името си в платформите на Meta, ще трябва да свърже профилите си в общия Accounts Centre. Това обаче означава, че част от данните ви ще се споделят между различните приложения на компанията, включително Threads и Messenger.

Сигурност срещу измамници: Какви са защитите?

Някои потребители вече изразиха притеснения, че въвеждането на потребителски имена може да улесни фишинг атаките и онлайн измамите. От WhatsApp уверяват, че имат няколко нива на защита.

Като допълнителна мярка ще могат да се генерират специални ключове (кратки цифрови кодове) към потребителското име. Това означава, че непознат ще може да се свърже с вас само ако знае едновременно и потребителското ви име, и неговия цифров ключ. Автоматизираните системи на компанията също ще следят за блокиране на злоупотреби.

По-добра поверителност ли е това? Експертите са скептични

След пълното внедряване на функцията, телефонните номера вече няма да бъдат видими в профилите. В същото време няма да има публичен указател с потребителски имена, а телефонният номер все още ще е задължителен при първоначалната регистрация на акаунт.

Конкурентното приложение Signal въведе абсолютно същата функция през 2024 г., но експертите напомнят да не бързаме с големите суперлативи за пазарния лидер.

„Това е добра функция, но дори и да предлага повече поверителност, не забравяйте, че WhatsApp като цяло не е приложение, което защитава анонимността ви. То събира огромно количество метаданни за маркетингови цели. Трябва да помним, че зад WhatsApp стои Meta – една от технологичните компании с най-лоша репутация, когато става въпрос за поверителност, коментира Кариса Велиз, професор в Оксфордския университет и автор на книгата „Privacy is Power“. 

От Meta напомнят, че съдържанието на личните чатове е защитено с криптиране от край до край (end-to-end) и не се чете от фирмата, но данни като общото ви местоположение, възраст и информация за акаунта се използват за таргетиране на реклами.

 

Източник: BBC    
WhatsApp Потребителски имена Meta Поверителност Сигурност Нова функция Телефонен номер Измами Криптиране Социални мрежи
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