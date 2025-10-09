СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

С толичният общински съвет (СОС) прие доклад на общинските съветници от групата „Спаси София“ Гергин Борисов и Борис Бонев, който предвижда дигитализация на системата за градски транспорт и промяна на цените на превозните документи след въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

Съгласно приетото предложение ще бъде създадено мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите ще могат да закупуват билети, да подновяват месечни и годишни карти, както и да добавят превозните си документи в дигитални портфейли като Apple Wallet и Google Wallet. При проверка ще бъде достатъчно сканиране с телефон или смарт часовник, без необходимост от представяне на хартиен билет или пластика.

„Дигиталният портфейл спестява време и хартия и намалява риска от изгубване на карта. Всичко ще бъде достъпно на едно място – в телефона“, посочва един от вносителите на доклада Гергин Борисов.

В приетия доклад е предвидено и актуализиране на цените в евро във връзка с предстоящото въвеждане на единната валута от 1 януари. Цените ще бъдат закръглени надолу, като билетът 30+ ще струва 0,80 евро, месечната карта – 25,50 евро, а годишната карта за всички линии – 185 евро. Средното намаление в цените е около два процента.

Предвижда се също добавка за нощния транспорт към карти, които досега не важеха за него, например младежката карта. Промените ще влязат в сила от 1 януари, за да се избегне необходимостта от две последователни промени в цените след въвеждането на еврото.

„Реформата е резултат от над година работа и цели да улесни гражданите, без това да води до поскъпване на услугата“, посочи Борисов. По думите му, въвеждането на еврото може да доведе до повишения в други сектори, но общината няма да допуска увеличение на цените на социалнозначими услуги.