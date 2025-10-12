България

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

Българската звезда във вдигането на тежести беше посрещнат от близките си и фенове, сред които и много деца

12 октомври 2025, 07:17
Б ългарската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна в родината с третата си световна титла. Щангистът ни спечели златото на Световното първенство във Фьорде, Норвегия. Той завоюва отличието със световен рекорд в изтласкването.

Насар беше посрещнат от близките си и фенове, сред които и много деца,

на Правителствения ВИП на летище „Васил Левски“-София под съпровода на гайда и с питка с хляб и сол по стара българска традиция, информира NOVA.

Феновете скандираха името на българския щангист и изпяха някои от най-популярните си песни в чест на трикратния световен шампион докато той раздаваше автографи и се снимаше за спомен с дошлите да го посрещнат.

„Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Чувствам се добре, чувствам се спокоен. Радвам се, че изпълних това, което обещах“,

бяха първите думи на шампиона ни на родна земя.

Той сподели, че е имал доста по-оспорвани състезания. „Това също беше доста трудно. В моята категория имах двама иранци и иранец, който беше с косовски паспорт. И трите щаба играха срещу мен. Може би затова и двама от тях не можаха да вземат медали, защото се бяха съсредоточили върху мен. Малко ме разклатиха на изхвърлянето. Но пък не успяха да ме достигнат на изтласкването“, сподели световният ни шампион.

„Между движенията Пирос Димас дойде и ми каза: „Искам да си спокоен. Ти си най-добрият на изтласкването“. Аз съм го показвал. В този момент през главата ми минаваше само една мисъл – да дойде по-бързо моят опит, за да покажа, че това, което се случи, беше недоразумение“, разказа той.

„Успях да победя трима иранци със сила, с подкрепа, със смелост, с вяра, с умения... с много компоненти в едно. Наистина, три щаба играха срещу нас и беше доста трудно“,

подчерта Карлос Насар.

По думите му в последните три месеца от подготовката си не бил изтласквал повече от 210 кг. „За състезанието щях да изтласкам толкова, колкото ми трябваха да победя“, категоричен беше шампионът ни.

И допълни: „Имам да трупам опит на изхвърлянето. Надявам се през 2028 г. да стана двукратен олимпийски шампион“, пожела си Насар.

Източник: Nova.bg    
Карлос Насар вдигане на тежести световен шампион световна титла световен рекорд завръщане в родината посрещане летище София щангист
