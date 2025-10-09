Карлос Насар излиза за злато на Световното

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

Б ългарската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар ще се опита да се качи за трети път на световния връх. 21-годишният щангист излиза днес от 20:30 ч. в битка за титлата в категория до 94 килограма на първенството във Фьорде, Норвегия, предаде Gong.bg .

Българин - световен шампион по вдигане на тежести

След реформата на категориите през юни, Насар избра да се състезава при 94-килограмовите, след като през пролетта стана европейски шампион в категория до 96 кг. При успех днес той ще стане първият българин, който печели световна титла в три различни категории — 81 кг (Ташкент 2021), 89 кг (Манама 2023) и 94 кг.

Ако триумфира, Карлос ще се нареди до легенди като Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов, които също имат по три световни златни медала. Рекордьор за България с пет титли остава Янко Русев, а абсолютният лидер в историята е съветската легенда Василий Алексеев с осем.

В колко часа Карлос Насар ще се бори за световна титла

Новите световни стандарти в категорията са 181 кг в изхвърлянето, 221 кг в изтласкването и 396 кг в двубоя – тежести, които са под възможностите на Насар. Само през тази година той е записвал резултати от 188 и 229 кг при лична маса 93.35 кг.