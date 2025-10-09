Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Б ългарската сензация във вдигането на тежести Карлос Насар записа ново историческо постижение като спечели трета световна титла във вдигането на тежести при това с нов световен рекорд в изтласкването, предаде Gong.bg.
Карлос Насар излиза за злато на Световното
Олимпийският шампион остана без медал в първото движение. Той завърши четвърти в изхвърлянето, справяйки се само с първата тежест от 173 килограма.
В изтласкването обаче записа рекорд с 222 кг грабна световното злато.
По този начин той се изпавни с легенсди като като Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев.