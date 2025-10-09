Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Б ългарската сензация във вдигането на тежести Карлос Насар записа ново историческо постижение като спечели трета световна титла във вдигането на тежести при това с нов световен рекорд в изтласкването, предаде Gong.bg.

Карлос Насар излиза за злато на Световното

Олимпийският шампион остана без медал в първото движение. Той завърши четвърти в изхвърлянето, справяйки се само с първата тежест от 173 килограма.

В изтласкването обаче записа рекорд с 222 кг грабна световното злато.

По този начин той се изпавни с легенсди като като Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев.