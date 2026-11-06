Тежка катастрофа между Руен и Айтос: Един загинал и трима ранени, коли пропаднаха в дере

М ъж на 65 години е загинал, а други трима души са пострадали при тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между Руен и Айтос, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. На мястото на инцидента се извършва оглед от полицейските екипи.

По първоначални данни на 65-годишния водач вероятно му е прилошало по време на движение. В резултат на това той е загубил контрол над автомобила, навлязъл е в насрещното платно и е блъснал последователно две други превозни средства.

След силния сблъсък и трите автомобила са се озовали в крайпътното дере.

Към момента все още няма официални данни за здравословното състояние на тримата ранени. Причините за произшествието се изясняват.