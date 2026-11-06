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Доналд Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета на Белия дом

Президентът Доналд Тръмп обяви изненадваща рокада в Белия дом, назначавайки Стивън Милър за нов началник на кабинета си. Рокадата идва непосредствено след тежкото поражение на републиканците на междинните избори за Конгреса на САЩ

6 ноември 2026, 21:25
Доналд Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета на Белия дом
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че неговият заместник-началник на кабинета Стивън Милър ще замени Сузи Уайлс на поста началник на кабинета на Белия дом, пише ВВС.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Уайлс е свършила „изключителна работа“ и ще премине към „Политическата операция на Тръмп“.

Новината идва непосредствено след като републиканците претърпяха поредица от тежки поражения на междинните избори през 2026 г., включително загубата на контрола над двете камари на Конгреса.

Милър, който е смятан за основния архитект на твърдата имиграционна политика на Тръмп, е сред най-верните му съюзници и заемаше поста старши съветник на президента и по време на първия му мандат. Тръмп съобщи, че той ще поеме новата си роля от понеделник.

В официално изявление Уайлс заяви, че участието ѝ в екипа на Тръмп е било „честта на живота ѝ“.

„Изключително много се гордея, че бях част от всичко, което постигнахме заедно - от защитата на границата и съкращаването на данъците до укрепването на икономиката ни и поставянето на „Америка на първо място“, посочи тя. „Въпреки че ролята ми се променя, моята преданост към президента и нашата мисия остава неизменна.“, добави тя.

69-годишната Сузи Уайлс бе възприемана като една от най-влиятелните фигури в администрацията на Тръмп и изключително близък до него човек.

Запитан по-рано този месец дали Уайлс може да бъде сменена скоро, Тръмп заяви, че такъв шанс „няма“.

„Сузи е тук и ще остане тук още дълго време“, каза тогава американският държавен глава.

Наскоро Уайлс се пребори с онкологично заболяване, като през септември - шест месеца след поставената ѝ диагноза - обяви, че е в ремисия.

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