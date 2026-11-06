„Време е да спасява кожата“: Ще подаде ли Марко Рубио оставка заради президентските избори през 2028 г.?

Щ е бъде ли Марко Рубио първият, който ще скочи от кораба на Тръмп, гледайки към президентската надпревара през 2028 година?

Държавният секретар на САЩ е под засилено наблюдение и от двете страни на Атлантика в очакване да подаде оставка, за да стартира кампанията си за следващ президент на САЩ. Източници от Вашингтон разкриват, че държавният секретар и съветник по националната сигурност на Белия дом се подготвя за битката за номинацията на Републиканската партия през ноември 2028 г., като в момента основният му съперник е вицепрезидентът Джей Ди Ванс, пише Independent.

Още преди катастрофалните резултати от междинните избори, довели до загуба на контрола на републиканците над Камарата на представителите и Сената, високопоставени партийни източници в САЩ и ключови фигури в британското правителство потвърдиха, че Рубио може да напусне висшия си пост в администрацията на президента Доналд Тръмп.

Очакванията се затвърдиха след междинния вот, който се превърна в разрушителна оценка за управлението на Тръмп, като демократите завзеха традиционни крепости на републиканците като Канзас и Тексас.

Марко Рубио настоява, че няма да напусне администрацията на Тръмп, но се въздържа от нарастващия интерес към 2028 г. https://t.co/GFBDHXXsQr https://t.co/kLiU0Vdx2Z — Ню Йорк Поуст (@nypost) 6 ноември 2026 г.

Рубио е един от общо петимата членове на настоящия кабинет на Тръмп, за които се смята, че се подготвят да „спасяват кожата“ след унижението на изборите.

Източник от Вашингтон заявява, че Рубио има спешна нужда „да се дистанцира от войната в Иран и да прехвърли цялата вина за нея върху Тръмп“.

Сътрудник на Рубио коментира: „За него има пълен смисъл да се оттегли и да напусне администрацията. В момента той е водещият кандидат за номинацията на републиканците и определено изпреварва Ванс. Но той не може да води кампания, докато е държавен секретар, а обвързването му с тази администрация само ще навреди на шансовете му.“

Вицепрезидентът Ванс реагира бързо след катастрофалните резултати, обвинявайки за тях войната в Иран в опит да се разграничи от военните действия. Смята се, че Тръмп може да стовари вината за политиката и последвалата изборна загуба върху министъра на отбраната Пийт Хегсет, като Рубио и началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс също са сред потенциалните изкупителни жертви.

„Истинската причина да загубим е очевидна за почти всеки… Причината за поражението е войната. Самият президент го каза снощи“, заяви Ванс в остър коментар. „Всеки честен разговор за това накъде продължаваме оттук нататък трябва да започне именно оттук.“, добави той.

В същото време в британското правителство и сред републиканските среди бе забелязано, че Рубио вече заема „по-дискретна роля“ по отношение на Иран, въпреки че официално ръководи външната политика на САЩ.

Държавният секретар на САЩ е направил силно впечатление на всички британски външни министри, с които е работил досега, включително Дейвид Лами, Ивет Купър и Ед Милибанд. За Купър се знае, че го смята за „изключително интелигентен“ и „много успешен партньор в диалога“.

Висш източник от британското правителство заяви: „Следим внимателно какви ще бъдат действията му след междинните избори. Изглежда малко вероятно той да остане. Той би бил силен кандидат за президент и очакваме да се кандидатира.“

Друг източник от Републиканската партия добавя: „Рубио ще си тръгне след междинния вот. Около четирима или петима от тях просто ще избягат. Страната напълно се обърна срещу Тръмп. Хората дори не могат да покажат къде се намира Иран на картата и не разбират тази война. Цените на горивата наистина вбесиха обществеността.“

Източникът допълва: „След като демократите поемат контрола над Камарата на представителите и Сената, ни чакат единствено опити за импийчмънт и никой не иска да остане в Белия дом за това.“

Издигането на Рубио от сигурното му място в Сената от Флорида до първи дипломат на Америка го доближи изключително много до Тръмп, с когото имаха известен сблъсък по време на първия му опит за президентска кампания преди десетилетие.

Мъжът, когото президентът някога подигравателно наричаше „Малкия Марко“, днес е твърдо установен в най-близкия кръг на Тръмп. Той се радва на ниво на влияние върху външнополитическия апарат на САЩ, сравнима единствено с тази на покоиния Хенри Кисинджър — единствената друга фигура, заемала едновременно постовете на държавен секретар и съветник по националната сигурност.

В началото на втория мандат на Тръмп той започна да поема и допълнителни функции: първо бе натоварен с ролята на изпълняващ длъжността главен архивар на САЩ и временно управляващ Агенцията за международно развитие през февруари 2025 г. Три месеца по-късно Тръмп го назначи и за временно изпълняващ длъжността съветник по националната сигурност.

Но дори и след като се приближи толкова плътно до Тръмп, Рубио се оказа изолиран от редица ключови външнополитически въпроси, които по принцип са в преките правомощия на държавния секретар.

Както по отношение на политиката в Близкия изток, така и относно усилията на администрацията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, Рубио бе до голяма степен изместен в полза на аматьорските пратеници на Тръмп — строителния предприемач Стивън Уиткоф, превърнат в „специален пратеник за мирни мисии“, и Джаред Къшнър, зетя на президента.

Все пак ключовата роля на Рубио по върховете на властта му дава отлична стартова позиция в надпреварата за наследник на Тръмп, ако реши да участва в нея.

Втора президентска кампания обаче неизбежно ще привлече вниманието към ролята му в спорните политики на администрацията в Латинска Америка. Това включва кампанията от въздушни удари срещу малки плавателни съдове в Карибско море, за които се твърди, че превозват наркотици — практика, която критиците определят като извънсъдебни екзекуции.

Той пое и водеща роля в управлението на близките и непрозрачни отношения, които Белият дом разви с временния президент на Венецуела Делси Родригес след организираното от САЩ сваляне на Николас Мадуро чрез дерзка военна операция през януари.

Рубио се опитва да омаловажи спекулациите за бъдещето си. През септември той заяви пред журналисти, че към момента няма планове за кампания за Белия дом и остава напълно фокусиран върху задълженията си в администрацията. той също така намекна, че би се оттеглил, ако Ванс реши да се кандидатира.

Дългогодишен политически анализатор с богат опит в родния щат на Рубио сподели, че не би се изненадал, ако той наистина напусне кабинета, но допусна, че държавният секретар може да отложи оттеглянето си, ако това би помогнало да организира падането на комунистическото правителство в Куба.

Междувременно източник от Белия дом заяви, че Рубио не е дал никакви знаци за намерение да напусне поста си, макар че официалното лице призна, че ситуацията може бързо да се промени в зависимост от атмосферата в Белия дом след изборното поражение.

Друг източник, близък до администрацията, изказа предположение, че катастрофалните резултати от междинния вот могат да мотивират Рубио да остане, за да гарантира стабилност и да действа като умерен глас в кабинета, ако Тръмп реагира с гняв на поражението.

Запитан дали Тръмп разполага с данни, че първият му дипломат планира оттегляне, говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл отговори с лични обиди, обвинявайки медиите в разпространение на „безпочвени фалшиви конспиративни теории за президента Тръмп и неговата администрация“.

„Президентът е събрал обединен екип, фокусиран върху дневния ред „Америка на първо място“, и те ще продължат да постигат победи за американския народ, независимо колко много това дразни журналистите“, добави той.

Държавният департамент отговори на запитването за плановете на Рубио с подобно остро изявление.

В текста, приписан на помощник-секретаря Дилън Джонсън, информацията се определя като „напълно безпочвени фалшиви новини от измислени анонимни източници“. От ведомството допълват, че очакват с нетърпение „да се върнат към този „доклад“ през следващите седмици, за да отпразнуват поредния унизителен автогол“ на медиите.