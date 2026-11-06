„Трябваше да съм до нея“: Бащата на загиналия втори пилот от Learjet Наталия Фигейрас с разтърсващи думи

Б ащата на 20-годишния втори пилот, загинал при катастрофата с Learjet във Флорида миналия уикенд, се разплака в петък, заявявайки, че се е искало да бъде на полета заедно с нея.

„Исках да бъда до нея. Вътре в самолета, за да помогна, да бъда до нея. Трябваше да съм до нея“, каза Алън Фигейрас, баща на загиналия авиатор Наталия Гаделя Фигейрас, по време на пресконференция.

Алън Фигейрас сдържаше сълзите си, докато наричаше дъщеря си своя „сродна душа“ и сподели, че се гордее с нея за хладнокръвието, което е запазила по време на извънредната ситуация.

Алън Фигейрас, баща на загиналия авиатор Наталия Гаделя Фигейрас Източник: АР/БТА

„Слушах [нейните радиопредавания] много пъти, опитвайки се да открия в съзнанието си улики за това как се е случило. И уау, тя е силна“, каза Алън Фигейрас.

Той сподели, че преди е летял заедно с Наталия Фигейрас – която получава пилотския си лиценз още в гимназията, преди дори да може да шофира – и че по-късно тя става негов инструктор.

Алън Фигейрас разказа, че дъщеря му му е казвала: „Бих платила за това, но всъщност те ми плащат“, припомняйки си колко много е обичала работата си.

Злополучният Learjet 60 на стойност 2 милиона долара е летял към Бахамите от Тексас в неделя, когато внезапно влиза в стръмно пикиране над улица в Палм Бийч, Флорида.

Наталия Фигейрас отправя отчаян радиосигнал за помощ към ръководството на полетите, докато самолетът рязко се спуска.

„722 Браво Делта, снижаваме се до 8000. Мейдей, Мейдей, снижаваме се с 10 000 фута в минута!“, чува се да крещи тя.

Learjet co-pilot Nathalia Filgueiras' dad breaks down as he reveals 'I wanted to be by her side' in final moments https://t.co/5T7p9s0YXl https://t.co/OJu1YIn8Nd — New York Post (@nypost) November 6, 2026

Тя продължава да информира ръководството на полетите за скоростта и надморската си височина, преди трескаво да предупреди, че всеки момент ще „се разбият“ и че „нямат време“ – секунди преди реактивният самолет да се вмъкне в земята с огромно кълбо от пламъци. Катастрофата отнема живота на всички девет души на борда.

Мултимилионерът технологичен предприемач Адам Робинсън (44 г.), съпругата му Хелън Шарп и децата им Ема (4 г.) и Чарли (2 г.) са сред жертвите, потвърди в понеделник братът на Робинсън.

Техните приятели Рейчъл Рийд и Чарми Фер, както и бавачката Анита Мария Апелидо Сетина, също загиват в трагедията.

Загиналият командир на полета, 55-годишният Джеф Грегъри, изглежда рецитира молитвата „Отче наш“ по време на радиовръзката в последните си секунди.