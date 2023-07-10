Автомобил се движи в насрещното на Околовръстното шосе в София (ВИДЕО)

Атанас Запрянов: Няма опасност армията да остане без боеприпаси

Разкриха организирана престъпна група за трафик на жени в Разград

Доклад на ДАНС: Военните действия в Украйна може да обхванат и други държави

"Възраждане" ще внесе жалба в КС за референдума за запазване на лева

Задържаха жена със сръбско и турско гражданство, издирвана с Европейска заповед за арест

Доц. Киселова: НС ще отложи избора на нов състав на ВСС с 6 месеца

Ш окиращо видео бе разпространено в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как автомобил се движи в насрещното платно на Околовръстното шосе на София. Колата изминава километри, става ясно от видео, публикувано във Facebook групата "Забелязано в София".

Потребител пише, че това се е случило на Околовръстното шосе между "Люлин" и "Филиповци" в понеделник следобед.

Според публикацията са били подадени сигнали до спешния номер 112.