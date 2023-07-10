България

Автомобил се движи в насрещното на Околовръстното шосе в София (ВИДЕО)

Опасната маневра е засечена на Околовръстното шосе между "Люлин" и "Филиповци"

10 юли 2023, 17:51
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Ш окиращо видео бе разпространено в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как автомобил се движи в насрещното платно на Околовръстното шосе на София. Колата изминава километри, става ясно от видео, публикувано във Facebook групата "Забелязано в София". 

Потребител пише, че това се е случило на Околовръстното шосе между "Люлин" и "Филиповци" в понеделник следобед. 

Според публикацията са били подадени сигнали до спешния номер 112. 

Източник: Фокус    
Околовръстното шосе София автомобил насрещното платно

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