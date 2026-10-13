Северна Македония привика българския посланик за Ива Михайлова

М инистерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония привика българския посланик в Скопие Желязко Радуков заради случая с Ива Михайлова и посрещането ѝ в София, предава "Независен".

По информация на македонското външно министерство на срещата е било заявено, че начинът, по който Михайлова е била посрещната в България, включително обявените намерения за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация и подкопава усилията за изграждане на доверие между двете държави.

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От Скопие смятат, че подобни действия противоречат на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения и представляват намеса в правната система на Северна Македония. Според македонското МВнР те изпращат погрешно послание по отношение на зачитането на съдебните производства и принципа на равенство пред закона.

На срещата е било подчертано, че националната принадлежност или притежаването на друго гражданство не трябва да бъдат основание за избягване на отговорност пред компетентните институции.

Македонската страна е заявила, че очаква България като член на Европейския съюз да спазва европейските принципи за зачитане на съдебните процедури, институционално сътрудничество и върховенство на правото.

От външното министерство в Скопие са съобщили още, че ще предприемат стъпки за информиране на международните институции, особено на тези на Европейския съюз и Съвета на Европа, за случая.

В същото време ведомството е потвърдило ангажимента на Северна Македония към развитието на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи, като е изразило очакване България също да проявява такава ангажираност и отговорност.

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„Никой все още не се е срещнал и не е посрещнал госпожа Михайлова. Естествено, нормално е в един такъв хуманитарен случай да има загриженост, включително от госпожа Йотова, като президент и като майка. И да, сигурно в един момент тя ще я види, както е готова да види абсолютно всеки такъв хуманитарен казус и да му обърне внимание”, каза Радуков пред медиите в Северна Македония, като ги призова да проверяват информацията, която публикуват.

По думите му пред него в Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония са изразили загриженост за случилото се.

„Аз от своята страна също споделих своята загриженост за това, защото и за нас тази поява на г-жа Михайлова в София е изненада. Нея, разбира се, не можем да приветстваме, но я разбираме, че в състояние на отчаяние, решава да дойде в България. Сами знаете колко е ниско доверието на съдебната система в тази държава, то е в рамките на 2-3 процента. Как тя да има доверие в институциите, след като тук съществуват нормални законови механизми за това лица, на които е необходимо лечение зад граница и имат ограничителни мерки, да бъдат пускани за това лечение и това съвсем хуманно и се прилага в практиката, но спрямо нея, като българка, поради някаква причина тези механизми не бяха прилагани. Как тя да има доверие в системата, след като компетентната здравна институция в Северна Македония заявява, че необходимото ѝ лечение не може да бъде приложено в тази държава, а в същото време политически фактори на високо равнище заявяват, че всичко е наред и тя получава необходимата ѝ здравна грижа. Може да не подкрепям взетото решение, но в подобна ситуация на отчаяние напълно го разбирам”, посочи Радуков.

Българският посланик в Северна Македония изрази очакване казусът с Ива Михайлова, който по същество е хуманитарен, да не се отрази на отношенията между двете държави.

Припомняме, че срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело в Кочани, Република Северна Македония. Делото е за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, която се случва в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети и има наложена забрана да напуска Кочани.

Заради забраната Ива Михайлова не може да се подложи на лечение, които според медицинските експертизи от болница в Скопие, не може да бъде осъществено в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

Вчера сутринта стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.