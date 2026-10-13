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Sofia Art Fair приключи с продажби за почти половин милион евро и рекорден брой посетители

Следващият Sofia Art Fair ще се проведе от 7 до 10 октомври 2027 г.

13 октомври 2026, 14:06
Sofia Art Fair приключи с продажби за почти половин милион евро и рекорден брой посетители

Т ретият Sofia Art Fair приключи с продажби на произведения за почти половин милион евро и най-големия брой посетители в историята на изложението. Проведеното от 8 до 11 октомври в София Тех Парк международно изложение за съвременно изкуство отбеляза рекорди и по брой международни участници, посещения от деца и младежи и гости от чужбина.

Ясни са вече и датите за четвъртото издание — от 7 до 10 октомври 2027 г.

В третото издание участваха 27 галерии и изложители, които представиха произведения на 88 автори от цял свят. Посетители от шест европейски страни пристигнаха в София за изложението, а организираните посещения от училища дадоха възможност на над двеста деца и младежи да се срещнат отблизо със съвременното изкуство.

„Тази година видяхме какво можем да постигнем, когато организаторите, галериите, творците и институциите работят заедно в полза на българското визуално изкуство. Зад тези резултати стоят три години упорита работа и все повече хора, които вярват в смисъла ѝ. За българските художници това означава повече възможности да бъдат видени и да създадат международни контакти. За публиката — достъп до толкова много изкуство на едно място, за което иначе може да ѝ трябват години. Искаме да продължим да изграждаме тази среда заедно,“ каза основният организатор на Sofia Art Fair Суни Данаджъ.

При откриването кметът на София Васил Терзиев обяви, че от следващата година Sofia Art Fair ще бъде стратегическо събитие за столицата. Изложението бе официално открито от министъра на културата Евтим Милошев.

Продажби за над 500 000 евро почти изцяло от български колекционери

Само продажбите на италианската галерия pinksummer от Генуа, която представи звездата на тазгодишното издание Томас Сарасено, надхвърлиха 200 000 евро.

Общата стойност на продадените произведения нарасна до почти половин милион евро в края на четвъртия ден — най-високият резултат за трите издания на Sofia Art Fair, като традиционно продажбите продължават и след края на изложението.

Анкета сред изложителите в края на Sofia Art Fair показва единодушно, че това е най-добре курираното изложение от провелите се три издания. Артистичен директор на тазгодишния панаир бе международният куратор, арт дилър и галерист Стефан Стоянов, който изработи конкретна концепция за подредбата на павилионите и работи с почти всички изложители, за да представят на българските публика и колекционери специално подбрани и създадени за събитието творби.

За третото издание на Sofia Art Fair бяха създадени инсталацията на художничката Ив Тошайн "Хромозома", която обединява концепциите за Андреевия кръст и двата хикса в женската хромозома, и дигиталните творби на Марин Петков, един от създателите на фестивала LUNAR.

Специално за SAF 2026 в България бяха представени и миниатюрите на английския художник Лий Едуардс, който върху кестени и съвсем малки парчета дърво рисува с маслени бои и без увеличителни средства портрети на важните в живота му жени.

Публиката видя живопис, скулптура, фотография, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство, като много от изложителите променяха творбите в хода на панаира. Сред акцентите бяха и непоказвани до момента в България произведения на Кристо и Жан-Клод, включително най-скъпата творба на изложението - оригинал на колаж, свързан с монументалния проект „Мастабата“. Международните галерии включваха по две от Италия и Румъния и по една от Нидерландия, Турция, Грузия и Унгария. За първи път в Sofia Art Fair участва и нечастна галерия, а именно "Депо съвремие" - отворена експозиционна зона към Художествена галерия Казанлък, създадена като динамично пространство за представяне на съвременни художници от региона.

Младите посетители с любопитство разгледаха инсталацията „The videogames of our lives“ на Good Game Festival и TDB Play. Тя представляваше декор на хол и детска стая от началото на 90-те като част от изследване на историята на България през последните шест десетилетия на пресечната точка между глобалните технологии, гейминг културата и нейния специфичен български вариант. По-възрастните посетители се върнаха към детството си и се докоснаха до компютъра "Правец", червения телефон с кабел и жълтия телефонен указател, в който дори някои успяха да намерят номерата на бабите и дядовците си.

Владимир Явашев в дискусионната програма към изложението SAF Talks

Дискусионната програма SAF Talks също премина при силен интерес. От 9 до 11 октомври програмата срещна посетителите с творци, куратори, колекционери, галеристи и международни експерти. Сред участниците бяха Георги Тошев, Лъчезар Бояджиев и Гийом Пиенс, директор на парижкото изложение за съвременно изкуство Art Paris, както и лектори от Нидерландия и Австрия. Най-очаквано бе участието на Владимир Явашев, но публиката проследи с интерес и с много въпроси и темите за българското участие във Венецианското биенале, разговорите за популяризирането на изкуството, менторството и колекционерството.

Следващият Sofia Art Fair: 7–10 октомври 2027 г.

Вече са известни датите за четвъртото издание на Sofia Art Fair - от 7 до 10 октомври 2027 г. отново в София Тех Парк.

Организатор на събитието е Фондация „София диша“, а съорганизатор — Art & Culture Today.

Sofia Art Fair 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Националния културен календар за 2026 г.

Sofia Art Fair се осъществява и с финансовата помощ на Столична община и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

Основен партньор на Sofia Art Fair е Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Институционални партньори са още Посолството на Кралство Нидерландия, Посолството на Република Франция и Френски институт в България, и Австрийският културен форум София.

Източник: <!--StartFragment-->Sofia Art Fair<!--EndFragment-->    
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