Втори задържан в Полша заради заплахи към Доналд Туск

П олската полиция задържа 46-годишен мъж по подозрение в подстрекаване към убийството на държавни ръководители, сред които премиерът Доналд Туск и председателят на Сейма Влоджимеж Чажасти. Това съобщи "Ройтерс".

Полската полиция получи сигнал за възможна атака срещу Доналд Туск

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка написа в социалната мрежа X, че мъжът е задържан в град Оборники в Западна Полша.

Това е вторият арест в страната през последните три дни във връзка със заплахи за насилие срещу политици.

В неделя полицията задържа мъж на възраст над 60 години в Долношльонското воеводство. Той е заподозрян в планиране на нападение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.