Мъж загина пред очите на семейството си след падане от влакче на ужасите в САЩ

Посетител на увеселителния парк Six Flags в американския щат Джорджия, който се возел на влакчето „Голиат“ заедно със сина си, падна и загина, докато съпругата и дъщеря станали свидетели на трагедията от земята.

Ужасени свидетели разказват, че той е летял странично във въздуха, преди да се удари три пъти във вагончетата на атракциона и да падне върху покрива на друг атракцион - обитавана от духове къща.

HORROR AT SIX FLAGS: Man Allegedly Flung from Seat on Goliath Roller Coaster Dies After Hitting Ride Multiple Times — Victim Captured in Souvenir Photo https://t.co/wnHdJdACXy — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) October 13, 2026

Инцидентът е станал на 60-метровата атракция „Голиат“ в увеселителния парк Six Flags. Мъжът се е возел на 3,5-минутното влакче заедно със сина си по време на празничния Ден на Колумб, докато съпругата и дъщеря му са ги чакали отдолу.

По време на падането бащата се е ударил три пъти във вагончетата на влакчето, а очевидци дори са успели да заснемат момента на фаталния инцидент.

„Той беше в кадъра на снимките ни. Падна и се удари в кабинaтa три пъти“, разказва свидетел пред телевизионния канал WXIA. Мъжът е паднал върху покрива на атракциона „Къща с духове“.

Логан Конър, друг посетител на парка, който се е возел на „Голиат“ с годеницата си, споделя, че мъжът изведнъж започнал да полита във въздуха настрани. „Установихме директен зрителен контакт с него“, допълва той.

Британи Ландри, която е чакала на опашка за близкия атракцион Georgia Scorcher, разказва пред Fox5, че е видяла как някой излита и пада в гористата местност от около 45 метра разстояние. „Просто се сринах психически. Сринах се, защото точно преди това ние самите бяхме на същото влакче.“, споделя тя.

Причината за смъртта на мъжа все още не е оповестена официално, а разследването по случая продължава.

Man who fell to his death from Six Flags roller coaster was riding with his son while wife and daughter watched from below as witnesses speak out after horrific tragedy https://t.co/nvNd4Z3X3c — Daily Mail (@DailyMail) October 13, 2026

„Дълбоко сме натъжени от инцидента с нашия гост днес. Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семейството, приятелите и близките му. Оказваме пълна подкрепа на засегнатите посетители и членове на екипа ни“, заяви говорител на Six Flags.

„Екипът на парка и местните власти реагираха незабавно. Сътрудничим изцяло на органите на реда, докато приключи разследването. От уважение към скръбта на семейството няма да споделяме допълнителни подробности на този етап.“, добави говорителят.

Все още не е установено какво е причинило падането на мъжа от седалката му.

След инцидента останалите пътници бяха евакуирани от четири от вагоните. В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи как хората биват сваляни пеш по един от високите наклони на атракциона.

Влакчето „Голиат“, класифицирано като „хиперкоустър“, е открито през 2006 г. То достига максимална скорост от 112 км/ч, предизвиквайки и най-смелите си посетители. Със своите 60 метра височина това е най-високото влакче на ужасите в щатa Джорджия.

Това е поне седмият смъртен случай в историята на парка в Джорджия. Сред предишните инциденти е и случай от 2006 г., при който друг мъж получава сърдечен удар, докато се вози на същото влакче „Голиат“.

След трагедията ръководството на Six Flags временно преустанови работата на девет влакчета в шест от своите увеселителни паркове.