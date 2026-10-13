България

Българският паспорт влиза в топ 20 на света

Пътуваме до 156 държави без предварителна виза

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 октомври 2026, 14:27
Българският паспорт влиза в топ 20 на света

Българският паспорт заема 20-о място в световната класация за свободата на международните пътувания. Според новото подреждане на изследователската платформа Passport Reports българските граждани имат достъп до 156 държави и територии, без да е нужно да получават предварително традиционна виза.

Без виза българите могат да посещават 119 държави, в други 27 могат да получат виза при пристигане, а за още 10 дестинации е необходимо електронно разрешение за пътуване.

Българският паспорт е 11-и по сила в света

21-ви в Шенген

В отделната класация на 29-те държави от Шенгенското пространство България е на 21-ва позиция. Непосредствено пред нас са Хърватия и Румъния, които са съответно 19-и и 20-и, а след България са Чехия, Латвия и Словакия.

Първите три места сред шенгенските държави заемат Люксембург, Испания и Швейцария, следвани от Белгия и Франция. В десетката са още Дания, Финландия, Германия, Италия и Нидерландия. Най-назад в подреждането са Литва, Лихтенщайн и Исландия.

Разликата между 20-ото място в света и 21-вата позиция в Шенген се дължи на различния начин на подреждане. В глобалния индекс паспортите с еднакъв резултат споделят една позиция, докато в регионалния всяка страна получава собствен пореден номер.

САЩ с информация за визите за българите

Как се мери силата на паспорта

Оценката се основава на броя дестинации, които гражданите могат да посещават без предварително издадена виза – изцяло безвизово, с виза при пристигане или с електронно разрешение. При равни резултати по-напред е паспортът, който осигурява достъп до повече държави изцяло без виза.

Passport Reports се представя като независима изследователска платформа с нестопанска цел, която анализира визовите режими на 199 държави.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
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