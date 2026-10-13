Счетоводител открадна 450 000 евро от две фирми във Враца

С лужители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР – Враца установиха длъжностно лице – счетоводител, присвоил неправомерно 450 000 евро, собственост на две дружества в града.

На 12.10.2026г., в резултат на проведени множество оперативно-следствени действия счетоводителят е задържан.

Деянието е извършено за непродължителен период от време през 2026г.

Образувано е досъдебно производство по чл.201, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Длъжностното лице е задържано за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.