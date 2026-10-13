Свят

Инстинктът ви не лъже: Светът отново потъва в огъня на войната

Оказва се, че си оставаме същите развити маймуни, роби на основните си инстинкти и склонност към насилие. Просто вече имаме достъп до смартфони, криптовалути и военни дронове

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 октомври 2026, 13:42
Инстинктът ви не лъже: Светът отново потъва в огъня на войната
Източник: iStock/GettyImages

Х ващали ли сте се някога да скролвате из социалните мрежи или новините с усещането, че конфликтите и насилието са повече от преди? Е, това е така, защото наистина са повече.

От края на Втората световна война насам не сме виждали толкова много въоръжени конфликти едновременно по света. Програмата за данни за конфликти в Упсала отчете 65 мащабни въоръжени конфликта през 2025 г., като осем от тях включват директни бойни действия между въоръжените сили на различни държави.

Когато последната глобална война приключи през 1945 г., десетки милиони бяха мъртви, цели градове бяха сринати до земята, а икономиките бяха разбити. В отговор създадохме Организацията на обединените нации, военни съюзи, международно право и икономическа интеграция - мерки, предназначени за разрешаване и уреждане на конфликтите, преди да се стигне до оръжия и бомби.

Разбира се, конфликтите продължиха, като някои от тях бяха жестоки, но боевете между големите сили практически изчезнаха. За мнозина, особено на Запад, този относителен мир отстъпи място на една опасна илюзия: че войната е примитивен навик, който човечеството израства. Оказва се, че си оставаме същите развити маймуни, роби на основните си инстинкти и склонност към насилие. Просто вече имаме достъп до смартфони, криптовалути и военни дронове, пише Дейвид Авари в анализ за Newsweek.

Ето пет фактора, които помагат да се обясни защо голяма част от света, от Украйна и Газа до Етиопия и Мианмар, отново е във война.

Световният ред се променя

През 2023 г. изследователи от Изследователския институт за мир в Осло (PRIO) преброиха само два активни въоръжени конфликта, водени директно между държави: Русия срещу Украйна и Иран срещу Израел. Последното може да звучи изненадващо, но много изследователи класифицират отношенията Иран-Израел като междудържавен конфликт още от 2018 г. на базата на израелските нападения срещу ирански военен персонал и инсталации в Сирия.

Две години по-късно те вече бяха осем - най-високият брой от 1946 г. насам. 

Този рязък обрат съвпада с тектонична промяна в глобалния ред. Когато Съветският съюз се срина през 1991 г., САЩ се радваха на своя така наречен „еднополюсен момент“ като единствена, безспорна световна сила. През останалата част от десетилетието и дълбоко в 2000-те години Америка се гордееше с несравнима военна и икономическа мощ, заедно с огромно политическо и дипломатическо влияние по света, докато Русия преживяваше следсъветската си трансформация, а Китай изграждаше собствена икономическа сила.

Това едва ли направи света спокоен и самата Америка води множество войни. То обаче остави на регионалните сили по-малко пространство за преследване на техните амбиции. Едно правителство, което обмисля да нападне съсед или да промени установена граница, разполагаше с по-малко мощни покровители, към които да се обърне за оръжия, пари или дипломатическо прикритие.

Тази неравномерна подредба се разпада. Америка под ръководството на Доналд Тръмп отстъпва от ролята си на световен полицай, за да осигури доминирането си в Западното полукълбо. Русия открито оспорва европейския ред за сигурност в Украйна, Китай се превърна във втора свръхсила, която може да предложи на държавите алтернативен икономически и дипломатически полюс, а все по-уверените регионални сили разполагат с повече възможности за намиране на партньори и съпротива срещу външния натиск.

Междувременно институциите, изградени да бъдат рефери на нашите конфликти, се пукат по шевовете. Съперничествата между постоянните членове все повече парализират Съвета за сигурност на ООН, а от 2014 г. насам не е създадена нито една нова ръководена от ООН миротворческа мисия.

Правилата станаха по-лесни за оспорване, а наказанието за тяхното нарушаване - по-несигурно. За правителствата, които са склонни да залагат, войната отново изглежда като привлекателна опция.

Локалните войни стават глобални

Същата борба за влияние, която подтиква държавите към конфликт помежду им, привлича и външни сили в боевете, вихрещи се извън техните граници. Пари, оръжия и бойци се вливат вътре; бежанци, икономически сътресения и нестабилност се отливат обратно навън.

Йемен е перфектен пример. Тази разрушена нация е не само разкъсвана от гражданска война, но се е превърнала в полигон за по-големи регионални играчи, които да постигнат собствените си цели.

Саудитска Арабия поддържа йеменските правителствени сили, докато ОАЕ подкрепят свои собствени фракции, а Иран прекарва години в въоръжаване и подпомагане на хутите. Способността на бунтовническото движение да застрашава търговското корабоплаване през пролива Баб ел-Мандеб предизвика повтарящи се американски и британски въздушни удари. Сега хутите нанасят директни удари по саудитската инфраструктура; техният конфликт се преплете с по-широката конфронтация между САЩ и Израел с Иран, като този сравнително малък недържавен субект запазва непропорционално голямо влияние върху един от най-натоварените морски пътища в света.

Всеки нов покровител добавя поредния набор от интереси, които трябва да бъдат задоволени, преди стрелбата да спре. Една война, която започва като борба за политическа власт в една страна, може бързо да се превърне в много по-голям спор за ресурси, вериги за доставки, търговски маршрути и регионално влияние. Това от своя страна утежнява щетите вътре в и без това крехките държави и създава предпоставки те да се разцепят още повече.

Броят на тези интернационализирани вътрешнодържавни конфликти се е увеличил със 175% от 2010 г. насам, според Глобалния индекс на миролюбието за 2026 г.

Слабите държави се разпадат

65-те държавно базирани конфликта, които изследователите в Упсала отчетоха миналата година, се развиха в едва 35 държави. Много държави или се борят, или са домакини на няколко войни едновременно.

Мианмар в момента е арена на пет отделни конфликта. Военното правителство воюва срещу просеверните сили за народна отбрана, наред с множество етнически въоръжени организации, всяка със собствена територия, ръководство и политически цели.

Демократична република Конго (ДРК) е още по-пренаселена. Правителствените сили и слабо организираните милиции Вазалендо се изправят срещу бунтовническата група М23. Всички тези играчи се борят срещу Съюзните демократични сили, чието име опровергава връзката им с „Ислямска държава“.

Тази мрачна тенденция се простира в Африка и в двете посоки от ДРК. На изток Судан преживява една от най-тежките хуманитарни кризи в света в резултат на продължаващата гражданска война, разпалвана от международни играчи. Несигурното мирно споразумение на Етиопия от 2022 г. с Народния фронт за освобождение на Тиграй се разпадна, като според съобщенията войски от съседна Еритрея са навлезли в конфликта. Близка Сомалия е обхваната от бавен, изтощителен конфликт между поддържаните от Африканския съюз федерални сили и джихадисткия бунт на „Ал-Шабаб“.

Северозападно от ДРК Нигерия се бори с джихадистки бунтове, общностно насилие, сепаратистки движения и силно въоръжени банди, докато военните хунти на Мали и Буркина Фасо отблъскват филиалите на „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“ с помощта на държавно контролирания руски „Африкански корпус“.

Милиции, бунтовнически групи и дори банди сега разполагат с достатъчно огнева мощ и финансиране, за да предизвикат правителствените сили по целия свят. Това ни води към следващия проблем.

Войната никога не е била по-евтина или по-лесна

Един въздушен удар, който само допреди време изискваше изтребител или усъвършенствана ракетна система, управлявана от няколко опитни войници, сега може да бъде осъществен от няколко милиционери, въоръжени с основни взривни вещества и търговски дрон.

Евтините безпилотни системи изравниха условията за въоръжените групи, които преди бяха ограничени до партизанска война, и позволяват на по-малки военни сили да се противопоставят на далеч по-големи, по-добре оборудвани противници. Глобалният индекс на миролюбието изчислява, че регистрираните атаки с дронове са се увеличили с 11 540% между 2018 и 2025 г.

Голяма част от този ръст се дължи на Украйна, чиито въоръжени сили и отбранителна индустрия изградиха невероятна съпротива, основаваща се предимно на бързите иновации, производство и разполагане на безпилотни технологии. Хутите в Йемен, неправителствено движение в една от най-бедните страни в света, сега притежават въздушен арсенал, способен да нанесе удар по енергийната инфраструктура в една от най-богатите в региона.

Дроновете са само част от нещата; изкуственият интелект сваля техническата бариера още повече. Американската лаборатория за изкуствен интелект Anthropic разкри миналия месец, че потребители, опериращи в контролирания от хутите северен Йемен, са използвали нейната система Claude, за да напишат софтуер за насочване и навигация на управляеми ракети и предложени балистични ракети. Компанията блокира повечето от заявките, но потребителите все пак успяха да тестват изстрелването на прототип на оръжие и се опитаха да използват изкуствен интелект за отстраняване на неизправности в него.

Развитието на блокчейн технологиите и криптовалутите означава, че и парите се движат по-лесно. Докладът на Chainalysis за криминални престъпления с криптовалута установи, че свързаните с Иран групи, включително „Хизбула“, Хамас и хутите, са се възползвали от криптото, за да продължат да финансират дейността си въпреки военните действия и санкциите, парализиращи традиционните финансови мрежи.

Оръжия, експертиза, комуникации и финансиране, които някога бяха запазена марка на мощни армии и богати нации, все повече се предлагат на пазара или онлайн.

Политическото става екзистенциално

Бедността и неравенството сами по себе си са лоши пророци на войната; множество крайно неравностойни общества остават мирни. Изследователите обаче намират много по-голяма вероятност за конфликт, когато неравенството е между разпознаваеми групи, разделени по етническа принадлежност, религия, регион или политическа идентичност.

Недоволството от достъпа до политическа власт, земя, природни ресурси, сигурност и правосъдие съществува навсякъде, но става много по-опасно, когато една общност започне да вярва, че систематично губи, докато друга се радва на плодовете на властта.

Етиопия е сред най-ясните съвременни примери. Страната е федерация, изградена около отличителни етнолингвистични региони, като политиката исторически е организирана по много от същите линии. Народният фронт за освобождение на Тиграй (НФОТ) беше доминиращата сила в рамките на политическа коалиция, която управляваше Етиопия от 1991 до 2018 г., въпреки че тиграйците съставляваха относително малък дял от населението. Години на недоволство, особено в много по-големите региони Оромия и Амхара, помогнаха за издигането на Абий Ахмед, първия министър-председател на Етиопия от етноса оромо, на власт през 2018 г.

Неговото идване предизвика най-голямото преразпределение на политически капитал от десетилетия насам. Абий реорганизира старата управляваща коалиция в Партия на просперитета, към която НФОТ отказа да се присъедини, и когато националните избори бяха отложени по време на пандемията през 2020 г., Тиграй проведе собствен вот в нарушение на волята на премиера.

Много скоро федералното и регионалното правителство започнаха да поставят под въпрос легитимността си едно на друго, а споровете бързо прераснаха в ужасяваща двугодишна война, която отне живота на около 600 000 души. Мирното споразумение от 2022 г. прекрати боевете, но не и основното напрежение, и сега НФОТ и силите на етиопското правителство отново са във война.

Когато политическото, социалното и икономическото положение са обвързани с принадлежността към общност, загубата на власт може да означава загуба на място в страната.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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