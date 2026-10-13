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Какво да промените в дома си преди да купите прахосмукачка робот

13 октомври 2026, 14:34
Какво да промените в дома си преди да купите прахосмукачка робот
Източник: iStock

С игурно сте мислили да се сдобиете прахосмукачка робот – да чисти самостоятелно и да пести време, като така поддържа хигиената в дома ви… Но тя работи по специфичен начин и ще има нужда от вашата помощ, за да се справя добре със задачата си. Трябва да ѝ осигурите среда с малко препятствия, с ясна структура и добре адаптирана за движението ѝ. Така че освен за модела, добре е да помислите и за предварителната подготовка за този домашен помощник.

Намерете място за зарядната станция

Зарядната станция не е много голяма, но все пак ѝ трябва постоянно място. Има две изисквания: да е близо до контакт и пред нея да има достатъчно място, за да може прахосмукачката да влиза и излиза без трудности. За тази цел може да се наложи да разместите някои мебели. А ако тепърва обзавеждате, помислете за специален шкаф с отвор отдолу, в който е удобно да скриете станцията, без да пречите на движението на уреда.

Помислете за разположението на мебелите

Всички прахосмукачки роботи са доста ниски и в повечето случаи могат да преминават под леглото или дивана. Но ако имате мебели, под които няма свободно пространство, ще останете с вечно непочистени зони у дома. Преди да изберете модел, измерете височината на крачетата на всички мебели, включително шкафове, бюфети, и се съобразете с най-ниския.

След това вземете под внимание разположението на масите и столовете. Роботите не са особено добри в лабиринтите между краката им и често остават места, през които те практически не могат да преминат. Огледайте и преподредете пространствата, за да няма пречки. В краен случай вдигайте столовете върху масите преди почистване.

Махнете скритите капани

Най-големият враг на една прахосмукачка робот са… кабелите. Тя може да се оплете в тях или, да ги засмуче и да блокира четките. Съберете ги в кутии или кабелни канали, за да стоят на едно място. Всъщност цялото жилище ще изглежда по-спретнато без тази гледка.

Проверете праговете и преходите

Ако искате вашата прахосмукачка робот да чисти цялото жилище наведнъж, ще трябва подът да е гладък. Ако имате прагове или разлики в нивата, уредът може да спре пред тях и да остави другото помещение непочистено.

Не е нужно да правите голям ремонт, просто помислете за малки преходни лайсни или рампи, по които да може да преминава лесно.

Освободете пода

Нито една прахосмукачка робот не работи с дистанционно управление. За да я навигирате между разхвърляните играчки или обувки, уредът ще си изгради сам маршрут и ще се опитва да го повтаря всеки път. Да, той има сензор, за да заобикаля препятствията, но това може да означава да пропусне зона и да я остави непочистена.

Вашата задача е проста: освободете „пътеките“, през които преминава. Дръжте прибрани обувките и чорапите, не слагайте по пода малки предмети, дори купичките на домашните любимци. Важно е да са почистени не само коридорите между стаите, но и самите стаи.

Понякога е трудно да поддържате такъв ред, но една бърза промяна в навиците на семейството може да се окаже много полезна. Или пък да си осигурите кош или шкаф за бързо прибиране на играчки и дребни вещи, преди да пуснете в ход прахосмукачката робот.

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