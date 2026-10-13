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След инцидента в самолета: Селма Блеър се изправи пред съда, адвокатите проговориха за състоянието ѝ

Актрисата Селма Блеър се изправи пред съда след инцидент по време на полет до Ню Йорк. Защитата ѝ твърди, че до агресията и ареста се е стигнало заради пропуснати лекарства за множествена склероза, преумора и състояние на тежка дезориентация

Стела Христова Стела Христова

13 октомври 2026, 14:23
След инцидента в самолета: Селма Блеър се изправи пред съда, адвокатите проговориха за състоянието ѝ
Източник: АР/БТА

П сихическият срив на Селма Блеър по време на полет е бил предизвикан от пропуснати медикаменти и „тежко състояние на обърканост“, заявява нейната защита.

Звездата от „Професия блондинка“ (54 г.) пледира „невинна“ в понеделник вечерта, след като ѝ бяха повдигнати две обвинения за нападение от втора степен. Повод за това стана поредица от физически посегателства срещу стюардеса, служител на пристанищната полиция и болнична медицинска сестра.

Ако бъде призната за виновна, я грозят от две до седем години лишаване от свобода.

Блеър се яви пред съдия Индира Хан, която определи гаранция от 20 000 долара в брой, 60 000 долара под формата на облигация или 60 000 долара като частично обезпечена гаранция.

Делото беше отложено за 19 януари 2027 г., а съдията издаде ограничителна заповед в полза на медицинската сестра, която Блеър е нападнала.

Актрисата изглеждаше силно емоционална по време на повдигането на обвиненията, а един от адвокатите ѝ, Джошуа Райцас, изтриваше сълзите от лицето ѝ.

Другият ѝ защитник, Шон Барнс, заяви, че Блеър е пропуснала приема на предписаните ѝ лекарства за множествена склероза, а непосредствено преди това е паднала и е ударила главата си. Барнс добави, че тя се е качила на самолета директно от филмовия терен, където в дни преди пътуването е работила изключително дълги и изтощителни часове.

„Тези фактори, комбинирани с надморската височина, са довели до състояние на тежка обърканост и дезориентация“, посочи Барнс. „Това не е било умишлено нападение.“, допълва защитникът.

Адвокат Райцас поиска от съдията да вземе предвид цялостното творчество на Блеър, определяйки я като „златен стандарт“.

Съдийката обаче му отговори: „Г-жа Блеър не трябва да получава специално отношение само защото е знаменитост.“

Актрисата беше арестувана в неделя, след като удари с юмрук една стюардеса и захапа друга по време на полет от Лос Анджелис до Ню Йорк.

Инцидентът се разигра на борда на самолет на Delta Air Lines, кацащ на международното летище „Джон Ф. Кенеди“, където органите на реда вече са я чакали на пистата.

Блеър е била обездвижена още на борда и задържана след кацането. Впоследствие е транспортирана с линейка до болница за медицински преглед.

По пътя към болницата актрисата неколкократно е ритала в главата полицай от пристанищната охрана. В лечебното заведение тя е нападнала и медицинска сестра, която по-късно е подала официална жалба.

Срещу Блеър са повдигнати и федерални обвинения за нападение, свързани с инцидента във въздуха, в допълнение към двете щатски обвинения за физическо посегателство над полицая и сестрата.

Представител на актрисата съобщи, че тя е претърпяла внезапен медицински проблем, довел до въпросната проява.

„Веднага след кацането ѝ беше оказана спешна медицинска помощ. В момента състоянието ѝ е стабилно“, заяви говорителят.

От авиокомпанията Delta също осъдиха поведението на борда, заявявайки: „Имаме нулева толерантност към грубо или незаконно поведение, тъй като безопасността на нашите клиенти и екипаж винаги е на първо място.“

ФБР разследва случая с нападението по време на полета.

Този инцидент идва десет години след като Блеър беше свалена от друг самолет на носилка след смущаваща проява по време на полет от Канкун (Мексико) до Лос Анджелис през юни 2016 г.

Тогава актрисата пътуваше с тогава 4-годишния си син Артър и баща му – модния дизайнер Джейсън Блейк. На борда тя започна да плаче и да прави обезпокоителни изявления, че мъж упражнява тормоз върху нея.

Свидетели разказват, че Блеър е пила вино в първа класа, преди да изрече думите: „Той ме бие. Ще ме убие.“

Две медицински сестри, пътуващи в същия полет, са се опитали да ѝ помогнат, а пилотът е сигнализирал на властите, че пътник вероятно е смесил алкохол с медикаменти.

Редактор: Стела Христова
Източник: pagesix.com    
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