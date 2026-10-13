Извънредна ситуация затвори летището в Нюрнберг, вдигнаха изтребители

Г ерманското летище в Нюрнберг съобщи във вторник, че полетите са преустановени поради извънредна ситуация в авиацията, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

В изявление на уебсайта си летището не уточни причината, но посочи, че предстои да бъде предоставена допълнителна информация.

Според немското издание FAZ полицията е отцепила летището.

„Предполагаме, че е възможна извънредна ситуация по време на полет. Това обаче все още не е потвърдено“, каза говорител на полицията. Първоначално той не можа да каже колко служители са били разположени, за да отцепят летището.

Полицейската операция се е провела малко преди кацането на полет от гръцкия остров Корфу. Той е трябвало да кацне в Нюрнберг около 12:15 ч.

BREAKING: Nuremberg Airport in Germany has been closed due to an "aviation emergency". https://t.co/2D4XJX1InI 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 https://t.co/GCJvaxYF1w — Sky News (@SkyNews) October 13, 2026

Говорител на летището заяви, че самолетът е кацнал безопасно, пише друго немско издание WELT. Според информация на Германската преса (DPA), предварително е бил издаден код за спешни случаи.

По-късно полицията даде разрешение за движение. „Проверките на място показаха, че няма опасност“, заявиха от полицията, цитирани от stern.de. Изданието подчертава, че много въпроси остават без отговор.

Разследването на причината за кода за спешни случаи продължава. Разследващите първоначално не са разкрили повече подробности. „Пътниците са все още вътре. Всичко е наред в самолета. Пътниците са добре, пилотите са добре“, каза говорител на полицията малко след като беше дадено разрешение за пътуване.

Изтребители Eurofighter са били вдигнати по тревога, за да ескортират самолета, каза говорителят, но оттогава те са се върнали в базата.

Според германския отдел за контрол на въздушното движение, изтребители от Тактическо въздушно крило 74 в Нойбург ан дер Донау, Бавария, са ескортирали самолета в германското въздушно пространство. Два Eurofighter-а са разположени там денонощно като част от така наречената ескадрила за бързо реагиране (QRA).

Рано тази сутрин на летище Нюрнберг възникнаха смущения поради евентуално наблюдение на дрон. Полицията съобщи, че трима пилоти независимо един от друг са съобщили, че са видели обект по време на излитане или кацане, който може да е дрон. Граничната полиция на летище Нюрнберг, в координация с летище Албрехт Дюрер и германския отдел за контрол на въздушното движение, незабавно започна мерки за издирване и разкриване. Те включваха използването на полицейски хеликоптер; дронът обаче не е бил локализиран.

По време на операцията, полетите бяха временно прекъснати. Според говорител на летището, общо шест полета са били забавени – два пристигащи и четири заминаващи. Освен това, два пристигащи самолета е трябвало да се отклонят към Кьолн и Прага като предпазна мярка, но впоследствие са успели да продължат полетите си до Нюрнберг.

През последните седмици многократно се съобщава за наблюдения на дронове на германски летища. В резултат на това летищата в Лайпциг, Дюселдорф и Берлин бяха временно затворени.