Свят

Евакуираха американски пътнически самолет на летището в Тел Авив заради сигнал за бомба

Анонимният сигнал твърдял, че взривното устройство е в багажното отделение. След проверките летище „Бен Гурион“ възстанови нормалната си работа

Василена Василева Василена Василева

13 октомври 2026, 13:34
Евакуираха американски пътнически самолет на летището в Тел Авив заради сигнал за бомба
Източник: iStock Photos/Getty Images

П ътниците на самолет на американската авиокомпания Delta Air Lines бяха евакуирани на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив заради анонимен сигнал за бомба, съобщава The Jerusalem Post.

Машината е пристигнала от Ню Йорк. В сигнала се твърдяло, че взривно устройство се намира в багажното отделение на самолета.

Самолет, пътуващ от Дубай към Тел Авив, подаде сигнал за отвличане и кацна аварийно в Саудитска Арабия

След получаването на информацията пътниците били евакуирани, а самолетът бил преместен на безопасно разстояние от терминала, за да се ограничи евентуалният риск.

Разкриха причината за тревожния сигнал от самолета за Израел

Израелската летищна администрация съобщи, че проверките за сигурност са приключили. По-късно летището обяви, че работата му е възстановена в пълен обем. Първоначалните оценки сочат, че сигналът вероятно е бил фалшив, съобщава още The Jerusalem Post.

  • Израел променя процедурите за авиационна сигурност

Инцидентът се случва дни след като Израел реши да въведе съществени промени в процедурите за гражданската авиация и контрола върху сигурността след случая със самолет на Flydubai.

Очаква се израелска делегация с представители на Министерството на транспорта и службите за сигурност да посети Дубай. Целта е да бъдат обсъдени условията за изграждане на постоянна и сигурна организация на полетите на израелските авиокомпании.

Самолетът, подал сигнал за отвличане, кацна успешно в Тел Авив

Израел остава в състояние на повишена готовност след тежкия инцидент с пътнически самолет на Flydubai, изпълняващ полет от Дубай до Тел Авив.

  • Вторият пилот нападна командира на самолет на Flydubai

При предишния инцидент вторият пилот на самолета на Flydubai нападнал командира с нож и направил опит да разбие машината. До четирима пътници успели да го обезвредят и да го обездвижат.

След намесата им друг член на екипажа поел управлението, а самолетът кацнал в Саудитска Арабия. Командирът, който е индийски гражданин, бил в критично състояние заради многобройните прободни рани.

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Според The Jerusalem Post командирът успял да отвори вратата на пилотската кабина въпреки нараняванията си, което позволило на пътниците да се намесят.

След случая израелските власти предприеха преглед на процедурите за сигурност в гражданската авиация, включително мерките за осигуряване на безопасността на полетите на израелските авиокомпании.

Редактор: Василена Василева
Източник: The Jerusalem Post    
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