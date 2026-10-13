Евакуираха американски пътнически самолет на летището в Тел Авив заради сигнал за бомба

П ътниците на самолет на американската авиокомпания Delta Air Lines бяха евакуирани на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив заради анонимен сигнал за бомба, съобщава The Jerusalem Post.

Машината е пристигнала от Ню Йорк. В сигнала се твърдяло, че взривно устройство се намира в багажното отделение на самолета.

Самолет, пътуващ от Дубай към Тел Авив, подаде сигнал за отвличане и кацна аварийно в Саудитска Арабия

A Delta flight from New York landed in Tel Aviv this morning, only for passengers to be evacuated after an anonymous report claimed a bomb was inside the aircraft’s cargo hold. The aircraft was moved away from the terminal at Ben Gurion Airport while security teams carried out searches on October 13. The latest update is reassuring: the Israel Airports Authority says the security incident has ended following those checks, and the airport has returned to normal operations, according to The Jerusalem Post. What began as a frightening arrival has been cleared by authorities. The anonymous claim triggered the evacuation; it was not confirmation that a bomb had been found. #DeltaAirLines #TelAviv #AviationNews — Flightdrama (@flightdrama) October 13, 2026

След получаването на информацията пътниците били евакуирани, а самолетът бил преместен на безопасно разстояние от терминала, за да се ограничи евентуалният риск.

Разкриха причината за тревожния сигнал от самолета за Израел

Израелската летищна администрация съобщи, че проверките за сигурност са приключили. По-късно летището обяви, че работата му е възстановена в пълен обем. Първоначалните оценки сочат, че сигналът вероятно е бил фалшив, съобщава още The Jerusalem Post.

Израел променя процедурите за авиационна сигурност

Инцидентът се случва дни след като Израел реши да въведе съществени промени в процедурите за гражданската авиация и контрола върху сигурността след случая със самолет на Flydubai.

Очаква се израелска делегация с представители на Министерството на транспорта и службите за сигурност да посети Дубай. Целта е да бъдат обсъдени условията за изграждане на постоянна и сигурна организация на полетите на израелските авиокомпании.

Самолетът, подал сигнал за отвличане, кацна успешно в Тел Авив

Израел остава в състояние на повишена готовност след тежкия инцидент с пътнически самолет на Flydubai, изпълняващ полет от Дубай до Тел Авив.

Вторият пилот нападна командира на самолет на Flydubai

При предишния инцидент вторият пилот на самолета на Flydubai нападнал командира с нож и направил опит да разбие машината. До четирима пътници успели да го обезвредят и да го обездвижат.

След намесата им друг член на екипажа поел управлението, а самолетът кацнал в Саудитска Арабия. Командирът, който е индийски гражданин, бил в критично състояние заради многобройните прободни рани.

Сигнал за бомба в самолет в Турция: 142 души бяха евакуирани

Според The Jerusalem Post командирът успял да отвори вратата на пилотската кабина въпреки нараняванията си, което позволило на пътниците да се намесят.

След случая израелските власти предприеха преглед на процедурите за сигурност в гражданската авиация, включително мерките за осигуряване на безопасността на полетите на израелските авиокомпании.