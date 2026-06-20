Шофьор блъсна трима работници на АПИ при ремонтни дейности край Ботевград

Ш офьор на лек автомобил блъсна служители на Агенция „Пътна инфраструктура” по време на работа на околовръстния път на Ботевград. Инцидентът е станал около 13:30 часа при пети километър в посока София, съобщиха от МВР.

По първоначална информация 69-годишен шофьор е преминал през обезопасителните конуси в участъка, където тримата работници са почиствали крайпътни храсти. Автомобилът е ударил и друга кола.

Пострадалите са транспортирани в болница. И тримата са с опасност за живота, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури. Той е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран в УМБАЛ "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. Той е с тежки фрактури на двете подбедрици.