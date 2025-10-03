България

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

3 октомври 2025, 10:13
Източник: iStock

Б ус и товарен автомобил са се ударили на първокласния път София - Варна при разклона за село Лесидрен, има пострадали, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Сигнал за пътното произшествие е получен в 8:13 ч. Двете превозни средства са се сблъскали при мокра пътна настилка. Все още не е уточнено колко души са пострадали, но нараняванията им не са сериозни.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) заради катастрофата движението по първокласния път София - Варна при разклона за Лесидрен се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Източник: БТА, Светломира Анастасова    
Пътно произшествие Катастрофа София Варна Пострадали Ограничено движение
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори
Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Мощно земетресение удари Индонезия

