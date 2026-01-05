Тежка катастрофа във Велико Търново: Загинал, а четирима са в болница

Е дин е загинал и четирима са ранени при катастрофа между три леки автомобила във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец.

Тежка верижна катастрофа край Велико Търново

Катастрофата е стана в местността „Дълга лъка“, с участието на три леки автомобила "Фолксваген Голф" и „Сеат“, движещи се в посока от Велико Търново към Дебелец, управлявани от правоспособни шофьори от село Присово и от Горна Оряховица (на по 18 години) и насрещно движещ се „Опел Корса“, управляван от 23-годишен от Горна Оряховица.

В резултат на произшествието на място е починал пътник в "Опел"-а, а водачите на другите два автомобила и пътниците в тях са получили различни наранявания, настанени са за лечение.

Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие са в процес на изясняване, като по първоначални данни идващият от Велико Търново лек автомобил „Фолксваген“ е навлязъл в лентата на насрещно движещия се "Опел", където е настъпил удар между тях, след което последният е отхвърлен в другата лента и там настъпва втори удар с движещия се зад автомобил „Фолксваген“, лек автомобил „Сеат“. Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар.

Водачите са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатите са отрицателни. Взети са им и кръвни проби за изследване, резултатите се очакват.

Разпитват се свидетели, назначени са експертизи, продължава извършването на всички необходими действия по разследването за пълното изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

Всички ранени са настанени за лечение във великотърновската болница.

Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследване за катастрофата.