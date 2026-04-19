Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

П о-голямата част от политическите лидери, участващи в надпреварата за нов парламент, вече упражниха правото си на глас и отправиха послания към българските граждани. Още в първите часове на изборния ден те призоваха за по-висока избирателна активност и отговорно отношение към бъдещето на страната.

Румен Радев: Това е единственият начин да удавим купения вот в морето

Лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев упражни правото си на глас с хартиена бюлетина. Радев призова всеки българин у нас и в чужбина да гласува, подчертавайки: „Това е единственият начин да удавим купения вот в морето от нашите свободни гласове и да си върнем държавата”, посочи той.

Бойко Борисов: Малък е шансът за правителство, няма да влизаме в коалиции

Бойко Борисов упражни правото си на вот. След като гласува, лидерът на ГЕРБ каза, че шансът да се състави редовно правителство след тези избори е много малък. „ГЕРБ няма да участва в коалиции и това ясно сме го заявили. На тези, които си позволяват да говорят как нямало да се коалират с нас, никой не им е давал съгласие и аванси, че това би могло да се случи”, посочи Борисов, цитиран от NOVA.

Асен Василев: Уникален шанс да променим България

Съпредседателят на „Продължаваме Промяната – Демократична България” Асен Василев също гласува. Той изрази радост от голямата посещаемост в изборната секция и насърчи всички, които още не са гласували, да го направят. „Имаме уникален шанс да променим България за по-добро”, коментира Василев.

Ивайло Мирчев: Вот за европейска посока

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ посочи, че е гласувал за окончателно освобождаване на България от корупционния модел, властвал в страната през последните години. Той допълни, че неговият глас е и за затвърждаване на европейската посока на държавата ни.

Делян Пеевски: Изберете в каква държава искате да живеете

Лидерът на ДПС Делян Пеевски упражни вота си рано сутринта в село Бабяк, община Белица. Той призова българите да направят своя избор за това в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за своето бъдеще.

Костадинов гласува с дъщеря си: Винаги, когато гласувам, тя е с мен и ѝ показвам как се прави

Костадин Костадинов: Битка срещу убеждението, че нищо не зависи от нас

Председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов гласува за „бъдещето на България, за свободна и независима държава и за децата“. Той отбеляза, че най-голямото „проклятие” за демокрацията ни е убеждението, че от индивидуалния глас нищо не зависи. Според него най-хубавото е, когато хората излизат да гласуват масово, за да докажат обратното.

Ивелин Михайлов: Да върнем държавата на българския народ

Да върнем държавата на българския народ. За това призова лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов, веднага след като гласува във варненското село Неофит Рилски.

Радостин Василев: Младите хора могат да направят разликата днес

Младите хора могат да направят разликата днес. Това заяви лидерът на партия „Морал, единство и чест“ Радостин Василев, след като упражни правото си на глас. Той посочи, че в неговата избирателна секция е имало много млади гласоподаватели.

Станислав Балабанов: Гласувах за нормалност, предвидимост и практичност

Гласувах за нормалност, за предвидимост, за практичност в името на традиционния консерватизъм, в името на традициите на българското семейство и нашите деца." Това каза зам.-председателят на "Има такъв народ" Станислав Балабанов, след като упражни правото си на вот.

Румен Христов: Гласувам за добруването на българския народ​

​"Днес гласувам за добруването на българския народ, за по-високи доходи, за по-високи пенсии. Смятам, че това трябва да стане с увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната и ускорен икономически растеж". Това заяви лидерът на СДС Румен Христов, след като упражни правото си на глас в Природо-математическата профилирана гимназия „Климент Охридски“ в Монтана.

"Много се надявам да имаме успех, защото хората го заслужават. Това е един прекрасен край с прекрасни хора, за които аз ще дам всичко от себе си, за да живеят по-добре", каза още Румен Христов.

Ахмед Доган: Приоритет са младите

„Гласувах за по-справедлива България с повече държавност”. Това каза почетният председател на „Алианс за права и свободи” (АПС) Ахмед Доган. Той упражни правото си на глас с хартиена бюлетина в 52-ро ОУ „Цанко Церковски“ в София.

„Младите хора остават приоритет в цяла Европа и пожелавам на следващия парламент да вземе сериозни мерки за тях и за техния по-добър стандарт и ориентация”, допълни той.

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

„Упражних правото си на глас, защото ценя демокрацията. Реализирах гражданския си дълг, защото ме интересува какво се случва с нашата страна. Защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходи”. Това каза лидерът на „БСП-Обединена левица” Крум Зарков, след като упражни правото си на вот в София.

„Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона”, категоричен беше той.

Зарков изрази увереност в „добрия резултат” и очаква „по-добри дни”. „Сигурно е, че най-сетне България и българите имат право да се сдобият с едно устойчиво, компетентно и почтено управление”, посочи лидерът на „БСП-Обединена левица”.

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин.