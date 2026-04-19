Радостин Василев: Младите могат да направят разликата днес

"Младите хора могат да направят разликата днес". Това заяви Радостин Василев, след като упражни правото си на глас. Той посочи, че в неговата избирателна секция е имало много млади гласоподаватели.

"Гласувах с увереността, че справедлива България е пред нас и само по този начин можем да я постигнем – с много голям процент на гласуване", посочи още Василев.

Той каза, че се надява на висока избирателна активност.

"Призовавам всички граждани да гласуват, защото по този начин ще държат отговорни после техните избраници", добави Радостин Василев.

Според него МВР е помогнало за ограничаване на контролирания и купения вот в определени области. Той смята, че трябва да има сериозна реформа на Изборния кодекс.