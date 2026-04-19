Бойко Борисов: Малък е шансът за правителство, няма да влизаме в коалиции

С поред мен е малък шансът за съставяне на правителство след тези избори. Ние в коалиции няма да влизаме. Не виждам с кого можем да се коалираме в момента.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който по традиция гласува в училището в гр. Банкя.

Борисов избра да гласува с хартиена бюлетина, зад специалния параван.

В страната има масов провал с машините, и то точно там, където ги предупредихме, че ще има провал с батериите. Сега една частна фирма с отвертки ходи и бърка по машините. Какви са тези хора, проверявани ли са?, попита Борисов.

Източник: БТА

Нашите РИК-ове, СИК-ове, ни звънят и казват какво е положението. "Ала-бала"-та с машините сме го чували лично от Асен Василев, допълни Борисов.

Прогнозата ми е, че след година, в която свършихме много работа за държавата, понесохме щети от други партии и направихме своите компромиси. Сега, ако някой иска подкрепа както беше в сглобката - това няма никога повече да стане, подчерта Борисов.

Развалихме сглобката, защото искаха Румяна Бъчварова да стане вътршен министър, а аз не се съгласих с това, това единствената причина за разваляне на сглобката, допълни Борисов.

Когато се прави голям обир, винаги полицаите се пращат на друго място. Когато се подготвя голяма кражба на вота, полицаите се пращат при кметове или кандидат-депутати, за да ги предупреждават. А в същото време закараха компрометирани бюлетини в Шумен и Добрич, добре, че ги видяхме, каза още Борисов.

Призовавам всички да гласуват, глас народен - глас Божи, заключи Борисов.