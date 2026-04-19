Костадинов гласува с дъщеря си: Винаги, когато гласувам, тя е с мен и ѝ показвам как се прави

Л идерът на "Възраждане" Костадин Костадинов упражни правото си на глас.

Той заяви, че това, което го радва, е високата избирателна активност.

Гласувах за бъдещето на България, за свободна и независима България, гласувах за децата на България. Виждам, че има много по-голяма избирателна активност. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Не съм виждал такава опашка от хора досега по това време на изборния ден. Само този, който гласува, може да промени бъдещето и историята, надявам се, че днес ще променим историята на България към по-добро, добави Костадинов.

Пред журналисти той обясни, че представител на комисията се е опитал да ограничи присъствието на 14-годишната му дъщеря по време на гласуването.

"Винаги, когато гласувам, тя е с мен и ѝ показвам как се прави. Някаква представителка реши, че тя няма право да бъде там. Как ще гласува 14-годишно дете без лична карта? Това не мога да го разбера", коментира Костадинов, цитиран от "Фокус".