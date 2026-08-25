България

Обявиха Стоян Колев за общодържавно издирване

Прокуратурата е поискала съдът да наложи най-тежката мярка - „задържане под стража“

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 19:44
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Р айонната прокуратура в Пазарджик внесе в Районния съд предложение за изменение на мярката за неотклонение на 39-годишния Стоян Колев от „домашен арест“ в „задържане под стража“. Делото ще бъде разгледано на 26 август, а мъжът е обявен за общодържавно издирване.

Колев бе предаден на съд с обвинителен акт за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, извършени в условията на продължавано престъпление, както и за управление на автомобил след употреба на наркотично вещество. Според обвинението на 16 юни на автомагистрала „Тракия“ в областите София и Пазарджик мъжът е управлявал автомобил „Ауди“ агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал пневматична пушка. На същата дата той е управлявал автомобила след употреба на кокаин, установена по надлежния ред с протокол за химико-токсикологично изследване.

Издирваният Стоян Колев се появи с брадва в Instagram: Твърди, че е в чужбина

На 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, след като му е била определена мярка „задържане под стража“, обвиняемият се е държал непристойно, като е викал и е използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители, посочват още от прокуратурата. Впоследствие мярката за неотклонение на Стоян Колев е била изменена в „домашен арест“, посочиха от държавното обвинение. 

На 24 август Районната прокуратура в Пазарджик е получила уведомление от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - Областно звено Бургас, че обвиняемият е нарушил определената му мярка. Той е напуснал адреса, на който е изпълнявал домашния арест, и местонахождението му не е установено.

Поради нарушаването на мярката прокуратурата е поискала съдът да измени мярката на най-тежката мярка - „задържане под стража“, въпреки че Колев е в неизвестност. Заседанието е насрочено за утре.

Стоян Колев избяга от домашния си арест в Бургас

Пред журналисти днес в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че служителите от Областната дирекция на МВР работят интензивно по издирването на Колев.

„Много интересно за мен е защо в гривната, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване, но ще установим и този въпрос“, каза министърът. Той допълни, че няма никакво съмнение, че Колев ще бъде открит от служителите на реда. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Гергана Куртакова    
Стоян Колев общодържавно издирване
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