България

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София

Административният съд беше спрял предварителното изпълнение на измененията, решени от СОС

29 януари 2026, 14:16
Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София
Източник: БГНЕС

В ърховният административен съд реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари. Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата.

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Според ВАС определението на съда е недопустимо, тъй като измененията на нормативни административни актове нямат самостоятелно правно действие, а вторичен характер. До влизането им в сила продължават да действат старите, неизменени разпоредби.

ВАС е приел, че измененията, свързани с цените на платеното паркиране, работното време и обхвата на зоните, както и с размера на глобите, нямат самостоятелно действие. Същото се отнася и за преходните и заключителните разпоредби, които при произнасянето на съда все още не са влезли в сила. Ето защо ВАС постановява наредбата на СОС да влезе в сила от 05.01.2026 г. Определението е окончателно, предаде NOVA.

Съдът отмени част от наредбата за Синя зона в София

На 13 ноември Столичният общински съвет реши, че синя и зелена зона в София поскъпват двойно. От 5 януари 2026 цените им трябваше да станат съответно 2 и 1 евро. 

Освен това бе предвидено работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни. Присъединяването в зелената зона на квартали като част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток” ще става поетапно.

Отмениха решението за цените на синя и зелена зона

Предвижда се още:

  • Увеличаване броя на паркоместата в платена зона от 33 000 на 88 000;
  • Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония”;
  • Синята зона в неделя и празнични дни ще е от 9 до 21 ч.;
  • Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни;
  • Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100. Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил;
  • Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни;
  • Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона;
  • При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.;
  • Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.;
  • Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г. Вече няма да да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон;
  • Поставянето на скоба за неправилно паркиране ще ни струва 30 евро. Ако „паяк” вдигне колата ни, ще дължим 75 евро.

Синя зона стават: площад „Македония”, Руски паметник, „Крива река”, „Иван Вазов”, долната част на „Лозенец” между Канала и „Свети Наум”, долната част на „Яворов”, „Оборище” между „Ситняково” и Канала.

Поетапно в зелена зона ще попаднат: „Банишора”, „Лагера” и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков”, голяма част от район „Слатина” – „Редута” и „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, част от „Студентски град”, част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов).

Източник: NOVA    
синя зелена зона паркиране София съд поскъпване цени
Последвайте ни
Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София

На ръба на гражданска война – какво се случва в САЩ

На ръба на гражданска война – какво се случва в САЩ

"Омбудсманът няма място в изпълнителната власт": Велислава Делчева също отказа да е служебен премиер

Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

pariteni.bg
5 признака, че котката ви е заразена с паразити

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

България Преди 7 минути

Детето е получило изгаряния по лицето и краката

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Любопитно Преди 22 минути

След публичното отчуждение на Бруклин Бекъм от родителите му се появиха твърдения, че Никола Пелц получава 1 млн. долара месечно от баща си милиардер, но източници категорично отричат слуховете като напълно неверни

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Андрей Гюров

Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

България Преди 1 час

Андрей не бе търсил политическа кариера. Той се включи в Продължаваме Промяната като почти всички нас - воден от желанието да даде своя малък принос за доброто на родината си, пише Иванов във Фейсбук

Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Свят Преди 1 час

22-годишният Матвей Румянцев беше осъден за нападение над жена в пристъп на ревност в апартамента си в Лондон, докато тя е била на видеоразговор с най-малкия син на Доналд Тръмп

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

България Преди 1 час

Българското правителство в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

Арестуваха мъж за стрелба в Старозагорско

България Преди 1 час

Той е произвел изстрели в сряда вечер със законно притежаван газов пистолет

Снимката е илюстративна

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Свят Преди 1 час

Размяна на обвинения в изнудване, заплахи и съдебни жалби белязаха падението на съветник на президента и високопоставена директорка в Подгорица. Докато мрежата ври заради изтеклото видео, властта в Черна гора се раздира от скандал за злоупотреба с влияние и политически реваншизъм

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

Пари Преди 2 часа

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

Любопитно Преди 2 часа

Васил Василев-Зуека се присъединява към журито на документалното риалити

Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

Костадинов твърди, че счупили стъклото на колата му на служебния паркинг на НС (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Лидерът на „Възраждане“ публикува във Facebook видео

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любимата тиара на Кейт Мидълтън, която и принцеса Даяна обичаше

Любопитно Преди 2 часа

Тиарата „Възелът на любовника на кралица Мери“, любима на принцеса Даяна, се превърна в емблематичен аксесоар на Кейт Мидълтън, която я носи най-често сред кралските бижута през годините си като принцеса на Уелс

Снимката е илюстративна

След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?

Свят Преди 2 часа

Докато Азия затяга мерките, представяме пълното ръководство за симптомите, пътя на заразата и защо светът е под тревога

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

След акция с ГДБОП: Прокуратурата обвини седем души за каналджийство

България Преди 2 часа

Според обвинението групата е действала от април 2024 г. на територията на София

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

Терзиев: Данните за договорите и разходите за сметоизвозване са публични и достъпни

България Преди 2 часа

До общинските съветници е разпределен подробен доклад, съдържащ информация за тях, посочи столичният кмет

<p>Колко трябва да печелим, за да не мизерстваме?</p>

Колко пари са ни нужни за нормален живот в началото на 2026 година - КНСБ с нови данни

България Преди 2 часа

Цената на оцеляването: Колко ни струва „днес“ спрямо „миналата година“

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

Edna.bg

Амбър Хърд с коментар за делото с Джони Деп: Загубих способността си да говоря

Edna.bg

„Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

Gong.bg

Левски подписа със свой юноша

Gong.bg

И омбудсманът Велислава Делчева отказа да стане служебен премиер

Nova.bg

Със задна дата: ВАС реши, че поскъпването на зоните за паркиране в София влиза в сила

Nova.bg