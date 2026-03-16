ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

16 март 2026, 14:44
И зпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите за народни представители на коалиция ГЕРБ–СДС за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в столичния 25 МИР-София и в Пловдив-град. Министър-председателят от последното редовно правителство Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград.

Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев този път, освен листата в Габрово ще води и в столичния 23 МИР-София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24 МИР-София, както и листата в в Хасково.  Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.

Водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:

МИР 01 Благоевград

Росен Желязков

МИР 02 Бургас

Жечо Станков

МИР 03 Варна

Владислав Горанов

МИР 04 Велико Търново

Проф. д-р Костадин Ангелов

МИР 05 Видин

Росица Кирова

МИР 06 Враца

Красен Кръстев

МИР 07 Габрово

Томислав Дончев

МИР 08 Добрич

Деница Сачева

МИР 09 Кърджали

Цвета Караянчева

МИР 10 Кюстендил

Христо Терзийски

МИР 11 Ловеч

Николай Нанков

МИР 12 Монтана

Румен Христов

МИР 13 Пазарджик

Стефан Мирев

МИР 14 Перник

Георг Георгиев

МИР 15 Плевен

Валери Лачовски
   

МИР 16 Пловдив град

Бойко Борисов

МИР 17 Пловдив област

Цвета Караянчева

МИР 18 Разград

Красимир Вълчев

МИР 19 Русе

Теменужка Петкова

МИР 20 Силистра

Милен Делийски

МИР 21 Сливен

Десислава Танева

МИР 22 Смолян

Красимир Събев

МИР 23 София град

Томислав Дончев

МИР 24 София град

Делян Добрев

МИР 25 София град

Бойко Борисов

МИР 26 София област

Младен Маринов

МИР 27 Стара Загора

Красимир Вълчев

МИР 28 Търговище

Теменужка Петкова

МИР 29 Хасково

Делян Добрев

МИР 30 Шумен

Даниел Митов

МИР 31 Ямбол

Димитър Иванов
