Как реагира България на военните действия в Украйна

Т ази сутрин руският президент Владимир Путин обяви, че е взел решение за провеждане на "специална операция за защита на Донбас", съобщи ТАСС.

Президентът Румен Радев определи като "абсолютно недопустима"

руската военна операция в Украйна, след като проведе извънредна среща с правителството, председателя на парламента и службите заради ситуацията там.

"Както знаете, в ход е пълномащабна конвенционална операция на Руската федерация с всички възможни сили и средства с нанасяне на удари по критичната инфраструктура и важни военни обекти на територията на цяла Украйна. Това е абсолютно недопустимо. В 21-и век, в Европа, да летят стратегически бомбардировачи, ракети, въздушни и морски десанти и да нанасят удари по суверенна държава. Категорично недопустимо", заяви президентът, цитиран от правителствената пресслужба.

"Оценихме по данните на всички служби, че към момента няма пряка военна заплаха

за сигурността на република България. Но има редица рискове, като цяло ситуацията за сигурност и средата за сигурност в Европа и в глобален мащаб вече са тотално променени", добави президентът. Повече за изказването му вижте ТУК.

Ето как реагираха и други политици:

Премиерът Кирил Петков заяви, че приоритет номер едно е извеждането на българите от Украйна. Той увери, че ще бъде създадена специална организация между министерствата на транспорта и туризма, за да бъде евакуирани нашите сънародници, които са заявили желание за това.

На този етап те са около четири хиляди души,

обясни Петков, цитиран от БТА. "Осъждаме остро действията на Руската федерация. Това е недопустимо. България ще бъде партньор, от който може да се очаква, че ще говори с един глас с Европейския съюз и НАТО", заяви премиерът.

По-рано днес Петков осъди действията на Русия и в профила си в Туитър:

"Остро осъждаме руската военна агресия срещу Украйна. Използването на военна сила срещу суверена държава е неприемливо в XXI век", пише Петков.

В Министерството на външните работи се събира Кризисният щаб, който следи ситуацията около Украйна. Това съобщиха по-рано от МВнР.

А министърът на външните работи Теодора Генчовска осъди "военната агресия на Русия срещу Украйна"

в изявление в профила си в Туитър.

"Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна. Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право", заяви Генчовска в профила си в Туитър.

I strongly condemn 🇷🇺's military aggression against 🇺🇦. This act undermines the sovereignty and independence of #Ukraine and constitutes a grave breach of international law. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine