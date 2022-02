Светът реагира, след като Путин обяви военна операция в Донбас

Т ази сутрин руският президент Владимир Путин обяви, че е взел решение за провеждане на "специална операция за защита на Донбас", съобщи ТАСС. Путин каза още, че решението за операция в Украйна е било взето в отговор на молбата на лидерите на двете републики в Донбас (сепаратистките Донецка и Луганска – б.ред.).

Последваха реакции от световната общност.

Европейският съюз ще държи Москва отговорна за "неоправданата" ѝ атака срещу Украйна, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"В тези мрачни часове мислите ни са с Украйна и невинните жени, мъже и деца,

които са изправени пред тази непровокирана атака и се страхуват за живота си", заяви тя в Tуитър.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

"Ще потърсим отговорност от Кремъл", добави фон дер Лайен.

Лидерите на ЕС ще проведат извънредна среща на върха в Брюксел по-късно днес, след като вчера влезе в сила първият кръг от санкции на ЕС срещу Русия.

Британският премиер Борис Джонсън

заяви, че е възмутен от ужасния развой на събитията в Украйна. Той добави, че е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят следващи стъпки, предаде Ройтерс.

"Президентът Путин избра пътя на кръвопролитието и унищожението, като предприе непредизвикана атака срещу Украйна", заяви премиерът в "Туитър".

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

САЩ заявиха, че те и техните съюзници ще отговорят единно и решително

на тази "непредизвикана и неоправдана атака на руските въоръжени сили" срещу Украйна. "Президентът Путин избра да започне преднамерена война, която ще доведе до катастрофална загуба на животи и до човешко страдание", се казва в изявление на американския президент Джо Байдън, цитиран от Ройтерс.

"Само Русия е отговорна за смъртта и разрухата,

които тази атака ще донесе. Светът ще държи Русия отговорна", добави той.

Байдън ще разговаря с колегите си от Групата на седемте днес, за да набележат по-строги мерки срещу Русия.

Вчера Вашингтон засили натиска върху Путин, като наложи санкции на фирмата, която изгради струващия 11 млрд. долара газопровод "Северен поток 2", и на нейните корпоративни ръководители, стъпка, от която в продължение на месеци Байдън се беше въздържал.

Във вторник Германия замрази процедурата за одобряване на газопровода, който е изграден, но все още не е пуснат в експлоатация, на фона на опасения, че той може да позволи на Москва да използва като средство за натиск енергийните доставки за Европа.

Следващите стъпки вероятно ще включват санкции срещу още руски банки, мерки за забрана американски финансови институции да обработват транзакции за големи руски банки, както и контрол върху износа на американски и чуждестранни стоки, от електроника и компютри до полупроводници и части за самолети.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди Русия заради предприетата "безразсъдна" атака срещу Украйна, предаде ДПА.

"Категорично осъждам Русия за безразсъдната атака срещу Украйна, която излага на опасност живота на безброй мирни граждани. Това е голямо нарушаване на международното право и сериозна заплаха за евроатлантическата сигурност", написа той в "Туитър".

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022

Той добави, че съюзниците от НАТО ще се срещнат, за да обсъдят как да постъпят спрямо новата руска агресия.

А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще въведе военно положение на цялата територия на Украйна

"Ръководството на Русия одобри крачка напред за руските войски, струпани по границите на Украйна. И тази крачка може да стане начало на голяма война на Европейския континент". Това заяви Зеленски в обръщение към гражданите на Русия, предаде украинската агенция УНН.

Министърът на външните работи Теодора Генчовска осъди "военната агресия на Русия срещу Украйна".

"Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна. Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право", заяви Генчовска в профила си в Туитър.

I strongly condemn 🇷🇺's military aggression against 🇺🇦. This act undermines the sovereignty and independence of #Ukraine and constitutes a grave breach of international law. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine — Minister Teodora Genchovska (@TGenchovskaMFA) February 24, 2022

Генчовска отмени и посещението си в Украйна.

Тя трябваше да проведе разговори с украинските власти заедно с външните министри на Литва, Латвия и Естония и мисия на ОССЕ. Причина за отмяна на дипломатическата мисия на министър Генчовска е напрегнатата ситуация в Украйна и съпътстващите я рискове, съобщиха от външно министерство, цитирани от БГНЕС.

От МВнР уточниха, че има план за евакуацията на българите от Украйна.

Германският канцлер Олаф Шолц

осъди нападението на Русия срещу Украйна и го определи като необосновано и крещящо нарушение на международното право. Той допълни, че Берлин ще се консултира с партньорите от Г-7, НАТО и ЕС, предаде Ройтерс.

"Това е ужасен ден за Украйна и мрачен ден за Европа", заяви Шолц.

Той е разговарял с украинския президент и го е уверил в солидарността на Германия, съобщи правителствен говорител.