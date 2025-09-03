Пожар гори в склад за фолио в столичния квартал "Илиянци"

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

П ожар гори в склад за фолио в столичния кв. "Илиянци", няма пострадали хора, съобщиха от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Източник: NOVA

Пет екипа на пожарната гасят пламъците в склада.

Пожарът вече е локализиран в рамките на едно хале, но все още не е потушен напълно.

Сигналът за инцидента е подаден в 5:30 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Складът е разположен в промишлената зона на квартала и с площ от 1 дка. Причините за случилото се, както и какви щети са нанесени, все още се изясняват, допълниха от МВР.

„След получаване на сигнала за пожара веднага са изпратени пет пожарни екипа. Когато пристигнахме на място заварихме целия склад в пламъци”, заяви Николай Николов, който е оперативен дежурен в Столична дирекция на ПБЗН.