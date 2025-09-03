Пожар гори в склад за фолио в столичния квартал "Илиянци"

П ожар гори в склад за фолио в столичния кв. "Илиянци", няма пострадали хора, съобщиха от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).
Пет екипа на пожарната гасят пламъците в склада.
Пожарът вече е локализиран в рамките на едно хале, но все още не е потушен напълно.
Сигналът за инцидента е подаден в 5:30 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Складът е разположен в промишлената зона на квартала и с площ от 1 дка. Причините за случилото се, както и какви щети са нанесени, все още се изясняват, допълниха от МВР.
„След получаване на сигнала за пожара веднага са изпратени пет пожарни екипа. Когато пристигнахме на място заварихме целия склад в пламъци”, заяви Николай Николов, който е оперативен дежурен в Столична дирекция на ПБЗН.
По думите му към 8:30 часа пожарът все още се гаси. „Има локални огнища под ламарините на халето, които се овладяват от колегите. Успяхме да овладеем пожара за около час. Причината за избухването на пламъците тепърва ще се установява", каза той, цитиран от NOVA.