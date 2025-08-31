България

Пожар на сметището в Цалапица

Уведомени са и дежурните еколози на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив

31 август 2025, 11:22
Пожар на сметището в Цалапица
Източник: БТА

Ч етири противопожарни екипа гасиха пожар на сметището в пловдивското село Цалапица. Засегнатата е площ от около 500 кв.м, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за пламналите отпадъци е получен около 5:00 ч. тази сутрин.

При замерването с мобилната станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности" (СОД) не са отчетени нива на замърсяване на въздуха.

Към момента откритото пламъчно горене е ликвидирано. За ликвидиране на тлеещите участъци в дълбочина на място работят булдозер от оператора, челен товарач от сектор СОД и четири самосвала, подсигурени от Община Пловдив. Осигурени са и водоноски от общинското предприятие "Чистота".

Уведомени са и дежурните еколози на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.

На 18 август пожар горя на сметището в пловдивското село Шишманци, не бяха отчетени отклонения в качеството на въздуха.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Пожар Сметище Цалапица Пловдив Отпадъци Пожарникари Замърсяване на въздуха Община Пловдив Екология Гасене на пожар
