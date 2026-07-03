Извънредно: Активираха BG-Alert в три области заради изчезналата 11-годишна Наталия

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Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят

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С истемата BG-Alert е активирана на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен заради издирването на изчезналото 11-годишно момиче Наталия Асенова, се съобщава на сайта на системата.

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Съобщението е активно от 9:00 до 21:00 часа днес. В него пише: „Човек в неизвестност: Издирва се 11-годишната Наталия Асенова. Детето е високо 1,60 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, облечено със светъл панталон и бяло яке с червени цветчета. При информация се обадете на тел. 112“. Известието е на български и английски език.

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От полицията във Варна съобщиха, че издирването на изчезналото момиче основно е във Варна, но са предупредени и съседните области Бургас и Шумен.

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От МВР по-рано съобщиха, че издирването на момичето продължава. За последно момичето е видяно на 30 юни, в района на село Константиново, област Варна, придружавано от възрастен мъж, представящ се като Асен Антонов Симеонов.