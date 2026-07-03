България

Мъж откри човешки останки зад сграда в Свищов

Назначена е експертиза, случаят се разследва от МВР

3 юли 2026, 10:39
Мъж откри човешки останки зад сграда в Свищов
Източник: БГНЕС

М ъж откри човешки останки в Свищов, съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.bg.

Той е подал сигнал на 2 юли.

Мъжът е обяснил, че зад сграда в основата на 4-метров скат, е открил човешките кости.

Назначена е съдебномедицинска експертиза. По случая се води разследване.

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При откриване на човешки останки у нас незабавно се назначава съдебномедицинска експертиза за установяване на самоличността, причината и времето на смъртта. Разследването се води под надзора на прокуратурата, като се изключват или потвърждават версии за насилствена смърт.

Откриването на човешки останки в необитаеми или трудно достъпни райони често води до разследвания с продължителност, тъй като идентификацията може да отнеме време, особено при липса на документи или съобщения за изчезнали лица.

Районът около Свищов е разположен по поречието на река Дунав и включва стръмни терени и скатове, където понякога се откриват трудно достъпни и слабо наблюдавани места. Подобни находки обикновено изискват щателен оглед на терена от полицията.

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Както Vesti.bg писа, подобен случай беше регистриран и в САЩ по-рано тази седмица, когато в комина на училищна сграда в Ню Йорк бяха открити човешки останки. Американските власти също започнаха разследване, като към момента самоличността на загиналия и причините за смъртта остават неясни.

Източник: DarikNews.bg    
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