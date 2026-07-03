71-годишен мъж от София се удави на плаж „Нестинарка“ в Царево

71-годишен мъж от София е загинал, след като е бил изваден от морето на плаж „Нестинарка“ в Царево. Инцидентът е станал около 12:10 часа на 2 юли, съобщиха от полицията.

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По първоначална информация спасителите на плажа са забелязали мъжа във водата и са го извадили на брега, но животът му не е могъл да бъде спасен.

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Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас, която трябва да установи точната причина за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.