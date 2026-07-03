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Камион, управляван от 11-годишно момче, блъсна и уби девет монаси в Тайланд

Трагедията е станала по време на поклонническо шествие, а полицията разследва причините за катастрофата

3 юли 2026, 07:50
Камион, управляван от 11-годишно момче, блъсна и уби девет монаси в Тайланд
Източник: iStock

Е динадесетгодишно дете се вряза с камион в будистки монаси на поклонически път в североизточен Тайланд, при което са загинали девет души, а няколко други са ранени, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Общо 35 монаси от провинция Мукдахан, на около 600 км североизточно от столицата Банкок, са участвали в поклонническо пътуване. Петима монаси са загинали на място, а други четирима са починали в болница. Тринадесет пострадали са приети за лечение, като трима от тях са в критично състояние, съобщи администрацията на провинцията.

Групата е тръгнала по 260-километровия път до провинция Убон Ратчатани около 30 минути преди катастрофата. 

Кадри от охранителни камери, споделени от местна спасителна група, показват монасите да вървят в колона по един от едната страна на пътя, преди камионът да ги помете.

Момчето е задържано и ще бъде разпитано пред служители за защита на деца, съобщи полицията. 

Причината за инцидента се разследва, но полицията съобщи, че монасите са описали, че са видели превозното средство да се отклонява, преди да излезе от пътя и да се блъсне в групата.

  • Тайланд

Тайланд, официално Кралство Тайланд, е държава в Югоизточна Азия, разположена в центъра на полуостров Индокитай. Граничи с Мианмар на северозапад, Лаос на североизток, Камбоджа на югоизток и Малайзия на юг. Страната има излаз на Тайландския залив на юг и на Андаманско море на югозапад. Със своите близо 70 милиона души население, Тайланд е 20-ата най-населена държава в света. Столицата и най-голям град е Банкок, който е основен политически, икономически и културен център.

Историята на Тайланд е белязана от няколко могъщи кралства. Първата голяма тайска държава е Кралство Сукотай, основано през 1238 г., последвано от по-влиятелното Кралство Аютая през 1351 г. След унищожаването на Аютая от бирманците през 1767 г., крал Таксин Велики обединява страната. Настоящата династия Чакри е основана през 1782 г. от крал Рама I, който премества столицата в Банкок. Тайланд, известен исторически като Сиам, е единствената държава в Югоизточна Азия, която никога не е била колонизирана от европейска сила, служейки като буферна зона между британските и френските колониални владения. През 1932 г. безкръвна революция превръща страната от абсолютна в конституционна монархия. Модерната история на Тайланд се характеризира с периоди на политическа нестабилност и множество военни преврати, но монархията остава дълбоко почитана институция.

Тайланд е конституционна монархия с парламентарна система на управление. Кралят е държавен глава и символ на националното единство, докато министър-председателят ръководи правителството. Икономиката на страната е силно ориентирана към износ и се счита за новоиндустриализирана. Ключови сектори са производството на автомобили и електроника, селското стопанство (Тайланд е един от най-големите износители на ориз в света) и услугите. Туризмът играе жизненоважна роля, привличайки милиони посетители годишно със своите тропически плажове, древни руини, пищни кралски дворци и богато украсени будистки храмове.

Тайландската култура е силно повлияна от теравада будизма, който е доминиращата религия и се отразява в изкуството, архитектурата и ежедневния живот. Тайландската кухня е световноизвестна със своя баланс на люти, кисели, сладки и солени вкусове. Обществените норми наблягат на уважението към възрастните и към монархията. Традиционният поздрав, наречен „вай“ (лек поклон със събрани длани), е важна част от етикета. Сред най-известните фестивали е Сонгкран, тайландската Нова година, която се празнува с масови водни битки през април.

Източник: БТА,     
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