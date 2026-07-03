Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Х оливудската звезда Бен Афлек изглежда е открил своя собствен, истински Батмобил. Актьорът беше забелязан да управлява чисто нов електрически суперавтомобил Cadillac Celestiq – технологично бижу на стойност над 400 000 долара, проектирано да се конкурира директно с кралете на лукса Bentley и Rolls-Royce.

Носителят на „Оскар“ беше уловен от папараци да излиза от скъпото возило пред популярния ресторант Baltaire в Лос Анджелис във вторник вечер, където е вечерял в компанията на главния изпълнителен директор на B5 Studios Шон Бейли.

Моделът Celestiq е изключително ексклузивен автомобил, който се изработва единствено по индивидуална поръчка. Първите бройки бяха доставени на ексклузивни клиенти през юни 2025 г. Въпреки че базовата цена на модела започва от колосалните 340 000 долара, почти всеки купувач добавя персонализирано боядисване, 3D-принтирани метални елементи в интериора и редица луксозни детайли, което лесно вдига крайната цена до над 400 000 долара.

Ръчна изработка и технология от бъдещето

Електрическият флагман Celestiq се сглобява изцяло ръчно в специално студио в Мичиган, като на ден се завършват едва една или две коли. Електромобилът разполага с внушителен 55-инчов извит екран, който се простира по цялата дължина на арматурното табло.

Друга впечатляваща иновация е панорамният стъклен покрив, разделен на четири отделни зони. От General Motors поясняват, че благодарение на интелигентна технология всеки пътник в автомобила може сам да регулира нивото на прозрачност и светлина над главата си.

Бен Афлек е известен в Холивуд със страстта си към впечатляващите превозни средства. Наскоро той беше забелязан да кара класически ретро Cadillac DeVille от 1969 г., който обаче е преустроил изцяло в модерен електромобил. В личната му колекция блести и мощно Bentley Mulsanne Speed на стойност 316 000 долара.

Ben Affleck spotted in $400K electric supercar built to compete with Bentley and Rolls Royce https://t.co/tkEvCIj0ah pic.twitter.com/01yoLXe8PJ — New York Post (@nypost) July 2, 2026

Войната на електрическите титани

Смелият ход на Cadillac да навлезе в сегмента на ултралуксозните електромобили отразява глобалната трансформация на пазара, в която се включиха и останалите исторически брандове като Rolls-Royce, Bentley, Porsche и Ferrari.

Британският гигант Rolls-Royce вече направи фурор с премиерата на първия си изцяло електрически модел Spectre, докато от Bentley официално обявиха, че ще представят своя първи електрически автомобил през следващите месеци.

Италианската легенда Ferrari също показа първия си изцяло електрически суперкар, но моделът бързо стана обект на сериозни критики и подигравки от страна на традиционните фенове на марката заради нетипичния си дизайн и пълното отказване от емблематичния рев на двигателите с вътрешно горене.