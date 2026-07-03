Любопитно

Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Холивудският ас Бен Афлек събра погледите в Лос Анджелис, като се появи с чисто нов Cadillac Celestiq на стойност над 400 000 долара. Ръчно сглобената електрическа суперкола е създадена с една цел – да детронира гиганти като Rolls-Royce и Bentley

Стела Христова Стела Христова

3 юли 2026, 11:02
Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Бен Афлек изглежда е открил своя собствен, истински Батмобил. Актьорът беше забелязан да управлява чисто нов електрически суперавтомобил Cadillac Celestiq – технологично бижу на стойност над 400 000 долара, проектирано да се конкурира директно с кралете на лукса Bentley и Rolls-Royce.

Носителят на „Оскар“ беше уловен от папараци да излиза от скъпото возило пред популярния ресторант Baltaire в Лос Анджелис във вторник вечер, където е вечерял в компанията на главния изпълнителен директор на B5 Studios Шон Бейли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Моделът Celestiq е изключително ексклузивен автомобил, който се изработва единствено по индивидуална поръчка. Първите бройки бяха доставени на ексклузивни клиенти през юни 2025 г. Въпреки че базовата цена на модела започва от колосалните 340 000 долара, почти всеки купувач добавя персонализирано боядисване, 3D-принтирани метални елементи в интериора и редица луксозни детайли, което лесно вдига крайната цена до над 400 000 долара.

  • Ръчна изработка и технология от бъдещето

Електрическият флагман Celestiq се сглобява изцяло ръчно в специално студио в Мичиган, като на ден се завършват едва една или две коли. Електромобилът разполага с внушителен 55-инчов извит екран, който се простира по цялата дължина на арматурното табло.

Друга впечатляваща иновация е панорамният стъклен покрив, разделен на четири отделни зони. От General Motors поясняват, че благодарение на интелигентна технология всеки пътник в автомобила може сам да регулира нивото на прозрачност и светлина над главата си.

Бен Афлек е известен в Холивуд със страстта си към впечатляващите превозни средства. Наскоро той беше забелязан да кара класически ретро Cadillac DeVille от 1969 г., който обаче е преустроил изцяло в модерен електромобил. В личната му колекция блести и мощно Bentley Mulsanne Speed на стойност 316 000 долара.

  • Войната на електрическите титани

Смелият ход на Cadillac да навлезе в сегмента на ултралуксозните електромобили отразява глобалната трансформация на пазара, в която се включиха и останалите исторически брандове като Rolls-Royce, Bentley, Porsche и Ferrari.

Британският гигант Rolls-Royce вече направи фурор с премиерата на първия си изцяло електрически модел Spectre, докато от Bentley официално обявиха, че ще представят своя първи електрически автомобил през следващите месеци.

Италианската легенда Ferrari също показа първия си изцяло електрически суперкар, но моделът бързо стана обект на сериозни критики и подигравки от страна на традиционните фенове на марката заради нетипичния си дизайн и пълното отказване от емблематичния рев на двигателите с вътрешно горене.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
Бен Афлек Cadillac Celestiq електромобили суперавтомобил луксозни автомобили Холивуд Rolls-Royce Bentley
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Издирват 30-годишна жена, преоблечена като мъж, за атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Издирват 30-годишна жена, преоблечена като мъж, за атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Любопитни хранителни навици на котките

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 14 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 13 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 12 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София</p>

Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

България Преди 8 минути

Столичната община публикува данни за подобрено качество на въздуха

Снимката е илюстративна

Намериха живо 18-месечно бебе в моргата часове след като го обявиха за мъртво

Свят Преди 34 минути

Медицински сестри и полицаи забелязали пулс и признаци на живот, но арогантен лекар пренебрегнал предупрежденията им и изпратил 18-месечното момченце в хладилната стая

Извънредно: Активираха BG-Alert в три области заради изчезналата 11-годишна Наталия

Извънредно: Активираха BG-Alert в три области заради изчезналата 11-годишна Наталия

България Преди 1 час

От полицията във Варна съобщиха, че издирването на изчезналото момиче основно е във Варна, но са предупредени и съседните области Бургас и Шумен

Ето защо смартфонът ви не се зарежда достатъчно бързо

Ето защо смартфонът ви не се зарежда достатъчно бързо

Технологии Преди 1 час

Модерните мобилни телефони обичат да изтъква своите функции за бързо зареждане и те действително са много удобни. Когато работят. Понякога обаче зареждането е много бавно и може да има доста разнородни причини за този проблем

Милиардерът Jay-Z изненада с появата си на мач между Кот д'Ивоар и Еквадор на Мондиал 2026

Милиардерът Jay-Z изненада с появата си на мач между Кот д'Ивоар и Еквадор на Мондиал 2026

Любопитно Преди 1 час

Jay-Z изненада спортния свят, като изгледа мача Кот д'Ивоар – Еквадор във Филаделфия. Милиардерът и носител на 24 награди „Грами“ има силно влияние във футбола чрез агенцията си Roc Nation Sports, която менажира звезди като Винисиус и Де Бройне

„Спечелихме за Диого!“: Роналдо почете покойния Жота след победата на Португалия

„Спечелихме за Диого!“: Роналдо почете покойния Жота след победата на Португалия

Свят Преди 1 час

Португалия елиминира Хърватия с 2:1 в драматичен осминафинал на Световното първенство в Торонто. Голямата звезда Кристиано Роналдо не сдържа сълзите си и почете паметта на Диого Жота точно една година след трагичната смърт на своя съотборник

Цените на петрола - ръст преди празничния уикенд в САЩ

Цените на петрола - ръст преди празничния уикенд в САЩ

Свят Преди 1 час

Брент и американският лек суров петрол поскъпнаха, докато инвеститорите следят преговорите между САЩ и Иран

<p>Мъченикът, който отказа да се отрече от вярата си и загина в мъки</p>

Паметта на св. мъченик Якинт и св. Анатолий се почита днес

България Преди 1 час

Денят е посветен на двама свети, оставили значима следа в историята на християнството.

Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици

Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици

България Преди 1 час

В разследването на Вероника Димитрова се появяват познати имена от предишни казуси с неправомерно придобиване на имоти

71-годишен мъж от София се удави на плаж „Нестинарка“ в Царево

71-годишен мъж от София се удави на плаж „Нестинарка“ в Царево

България Преди 2 часа

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас

ДР Конго отчете нов скок на случаите на ебола

ДР Конго отчете нов скок на случаите на ебола

Свят Преди 2 часа

Потвърдени са 54 нови инфекции, а общият брой на заболелите достигна 1460 души.

Наталия Славова Асенова

Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят

България Преди 2 часа

Разследващите смятат, че мъжът има опит в укриването и е способен да оцелее продължително време без достъп до храна и вода

<p>Русия нанесе удари по Украйна, жертви в Сумска област и Кривой Рог - Киев отбелязва ден на траур</p>

Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година

Свят Преди 3 часа

След най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица от началото на годината, при която загинаха 27 души, нови въздушни удари причиниха жертви и ранени в няколко украински региона

Камион, управляван от 11-годишно момче, блъсна и уби девет монаси в Тайланд

Камион, управляван от 11-годишно момче, блъсна и уби девет монаси в Тайланд

Свят Преди 3 часа

Трагедията е станала по време на поклонническо шествие, а полицията разследва причините за катастрофата

<p>Експлозия в Дамаск с жертви, Иран заплаши танкерите в Ормузкия проток&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Близкият изток остава под силен натиск: Експлозия в Дамаск, напрежение в Ормузкия проток и ново предупреждение на САЩ

Свят Преди 3 часа

Девет цивилни загинаха при бомбен атентат в сирийската столица, Иран отправи ново предупреждение към корабите в Ормузкия проток, а Вашингтон заяви подкрепа за правото на Пакистан да се защитава на фона на ескалиращото напрежение с Афганистан

<p>Геомагнитна буря удря Земята</p>

Геомагнитна буря от ниво G2 удря Земята - NOAA издаде предупреждение

Свят Преди 3 часа

Очакват се временни смущения в комуникациите, спътниковите системи и възможност за полярни сияния

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Синдромът "seen": Защо премисляш всяко съобщение, което получаваш?

Edna.bg

Осъдиха Крис Браун да изплати 13 млн. долара на икономката си

Edna.bg

Какво означава „EGO YAMAL" и защо Ламин изписа това на лентата си за коса?

Gong.bg

ЦСКА уреди трети нов

Gong.bg

България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу Русия

Nova.bg

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

Nova.bg