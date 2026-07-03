Горещата вълна в Белгия повиши смъртността с 39%

Г орещата вълна, обхванала Белгия в последните дни на юни, е довела до повишаване на смъртността с 39 на сто, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от националния кризисен център. В дните от 18 до 29 юни властите отчитат 1222 смъртни случая повече от обичайното.

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Близо половината от тези случаи са били с хора над 85-годишна възраст. Властите уточняват, че никога досега повишената смъртност при големи горещини не е достигала такива размери. Статистиката сочи, че новите данни са сравними с тези от първата седмица на пандемията от ковид преди шест години.

В последните дни на юни Белгия преживя повече от седмица с максимални температури над 30 градуса и нощни над 25 градуса. Допълнително тежест за хората стана масовата липса на климатици в сградите и нуждата да се изчаква по 6-8 месеца за доставка и поставяне на устройства за охлаждане.

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В края на следващата седмица в страната се очаква нова гореща вълна, а местни търговци обявиха, че предвиждат доставка на няколко камиона с вентилатори от други европейски страни. Местни телевизии показаха репортажи от магазини за бяла техника, пред които се струпват опашки от ранна утрин, а след като вратите отворят, хората намират празни рафтовете за охладителна техника.

Как да се предпазим от горещата вълна

Гореща вълна е продължителен период на необичайно високи температури, които могат да представляват сериозен риск за човешкото здраве. Екстремната жега натоварва организма и може да доведе до състояния като дехидратация, топлинно изтощение и топлинен удар, който е животозастрашаващ. Предприемането на превантивни мерки е от решаващо значение за минимизиране на рисковете, особено за уязвимите групи като възрастни хора, малки деца и хора с хронични заболявания.

Основен аспект на предпазването е поддържането на добра хидратация. Необходимо е да се приемат големи количества вода през целия ден, дори преди да се появи усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да допринесат за дехидратацията. Препоръчва се консумацията на леки, студени храни като плодове, зеленчуци и салати, докато тежките и горещи ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е добре да се ограничат.

За да се избегне прегряване, е важно тялото да се поддържа хладно. Препоръчително е да се избягва излизането навън в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Престоят в климатизирани помещения, като обществени сгради, библиотеки или търговски центрове, е ефективен метод за охлаждане. Взимането на хладни душове или вани също помага за понижаване на телесната температура. Носенето на леки, свободни дрехи от естествени материи като памук и лен, в светли цветове, отразява слънчевата светлина и позволява на кожата да диша. Домът може да се поддържа по-хладен чрез спускане на щори или завеси през деня.

Интензивната физическа активност трябва да бъде сведена до минимум, особено на открито. Ако спортът или работата на открито са неизбежни, те трябва да се планират за ранните сутрешни или късните вечерни часове, когато температурите са по-ниски. Редовните почивки на сянка са задължителни.От съществено значение е разпознаването на симптомите на топлинно заболяване. Топлинното изтощение се характеризира със силно изпотяване, слабост, главоболие и гадене. Топлинният удар е по-тежко състояние и представлява спешна медицинска помощ. Симптомите му включват висока телесна температура (над 40°C), гореща и суха кожа, объркване и възможна загуба на съзнание. Никога не трябва да се оставят деца или домашни любимци в паркиран автомобил, тъй като температурата в купето може да се повиши драстично за минути.